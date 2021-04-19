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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 591592593594
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:50

  greenozon написав:До речі в Сенсі якщо є сума XX то можна і на первинку вийти через банк,
але це вже паперова робота, хоча маючи всі рахунки мабуть можна по звичайному емейлу це робити

Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось.
moveton
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  #<1 ... 591592593594
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