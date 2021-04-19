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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 20 бер, 2024 14:50
greenozon написав:
До речі в Сенсі якщо є сума XX то можна і на первинку вийти через банк,
але це вже паперова робота, хоча маючи всі рахунки мабуть можна по звичайному емейлу це робити
Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось.
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moveton
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:30
Подскажите, для покупки гривневых ОВГЗ в Сенсе какую карточку лучше открывать с учетом того, что пополнение будет наличными?
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spiridonwot
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Додано: Сер 20 бер, 2024 16:54
moveton написав: greenozon написав:
До речі в Сенсі якщо є сума XX то можна і на первинку вийти через банк,
але це вже паперова робота, хоча маючи всі рахунки мабуть можна по звичайному емейлу це робити
Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось.
навіть коли купуєш на велику суму на первиноому аукціоні Мінфіна??
я саме це мав на увазі коли писав вище
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greenozon
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Додано: Сер 20 бер, 2024 17:03
spiridonwot написав:
Подскажите, для покупки гривневых ОВГЗ в Сенсе какую карточку лучше открывать с учетом того, что пополнение будет наличными?
white/black/red але краще в профільну гілку Сенса стукайте
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flyman
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