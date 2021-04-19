Додано: Сер 20 бер, 2024 17:48

greenozon написав: moveton написав: Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось. Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось.

навіть коли купуєш на велику суму на первиноому аукціоні Мінфіна??

я саме це мав на увазі коли писав вище навіть коли купуєш на велику суму на первиноому аукціоні Мінфіна??я саме це мав на увазі коли писав вище

Меня не посвящали в подробности где они могут брать бумаги. Более другие работники Сенса раньше сказали, что кроме приложения можно написать в их подразделение по продаже бумаг, будет другая модель расчёта комисов и за крупные суммы цена получится меньше, чем в приложении. Но полгода назад мне на письмо ответили, что уже такого нет и они продают по тем же ценам, что и в приложении. Потому и интересно, неужели обратно ввели оптовую продажу со скидками.