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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 14:50

  greenozon написав:До речі в Сенсі якщо є сума XX то можна і на первинку вийти через банк,
але це вже паперова робота, хоча маючи всі рахунки мабуть можна по звичайному емейлу це робити

Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:30

Re: Ринок ОВДП

Подскажите, для покупки гривневых ОВГЗ в Сенсе какую карточку лучше открывать с учетом того, что пополнение будет наличными?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 16:54

  moveton написав:
  greenozon написав:До речі в Сенсі якщо є сума XX то можна і на первинку вийти через банк,
але це вже паперова робота, хоча маючи всі рахунки мабуть можна по звичайному емейлу це робити

Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось.


навіть коли купуєш на велику суму на первиноому аукціоні Мінфіна??
я саме це мав на увазі коли писав вище
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:03

  spiridonwot написав:Подскажите, для покупки гривневых ОВГЗ в Сенсе какую карточку лучше открывать с учетом того, что пополнение будет наличными?

white/black/red але краще в профільну гілку Сенса стукайте
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 17:48

  greenozon написав:
  moveton написав:Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось.

навіть коли купуєш на велику суму на первиноому аукціоні Мінфіна??
я саме це мав на увазі коли писав вище

Меня не посвящали в подробности где они могут брать бумаги. Более другие работники Сенса раньше сказали, что кроме приложения можно написать в их подразделение по продаже бумаг, будет другая модель расчёта комисов и за крупные суммы цена получится меньше, чем в приложении. Но полгода назад мне на письмо ответили, что уже такого нет и они продают по тем же ценам, что и в приложении. Потому и интересно, неужели обратно ввели оптовую продажу со скидками.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:03

  moveton написав:
  greenozon написав:
  moveton написав:Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось.

навіть коли купуєш на велику суму на первиноому аукціоні Мінфіна??
я саме це мав на увазі коли писав вище

Меня не посвящали в подробности где они могут брать бумаги. Более другие работники Сенса раньше сказали, что кроме приложения можно написать в их подразделение по продаже бумаг, будет другая модель расчёта комисов и за крупные суммы цена получится меньше, чем в приложении. Но полгода назад мне на письмо ответили, что уже такого нет и они продают по тем же ценам, что и в приложении. Потому и интересно, неужели обратно ввели оптовую продажу со скидками.

А велика сума це скільки? Просто цікаво з якої цифри вона починається?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:23

  ihorsic написав:А велика сума це скільки? Просто цікаво з якої цифри вона починається?

Ой, там всё очень сложно было:
Якщо це буде крупна угода, то ми можемо вийти на аукціон по вашій заявці і далі оформити все по небіржовому договору з аукціону.
Це все відбувається з комісією, для військових комісії немає.
Від суми 1млн або 50 тис$ комісія від 0.1% до 0.25% від суми угоди.
Якщо сума менше, то комісія буде 1000 грн.

После уточняющих вопросов стало ещё не понятнее и ответ свёлся к "пишите в отдел, там про конкретный объём скажут".
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:11

Re: Ринок ОВДП

В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:12

  Алексей77 написав:В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?

а на почту?
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:20

  Алексей77 написав:В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?

Есть такая беда. И не только для приложения, но и для веб портала. Улыбаемся и машем. Альтернативные способы 2FA вряд ли ICU осилит закодировать в ближайшие годы.
moveton
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