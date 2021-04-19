moveton написав:Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось.
навіть коли купуєш на велику суму на первиноому аукціоні Мінфіна?? я саме це мав на увазі коли писав вище
Меня не посвящали в подробности где они могут брать бумаги. Более другие работники Сенса раньше сказали, что кроме приложения можно написать в их подразделение по продаже бумаг, будет другая модель расчёта комисов и за крупные суммы цена получится меньше, чем в приложении. Но полгода назад мне на письмо ответили, что уже такого нет и они продают по тем же ценам, что и в приложении. Потому и интересно, неужели обратно ввели оптовую продажу со скидками.
moveton написав:Электронной почты достаточно. Но цена продажи клиенту будет при этом точно такая же, как при покупке в приложении. Во всяком случае, если за последние полгода ничего опять не изменилось.
навіть коли купуєш на велику суму на первиноому аукціоні Мінфіна?? я саме це мав на увазі коли писав вище
Меня не посвящали в подробности где они могут брать бумаги. Более другие работники Сенса раньше сказали, что кроме приложения можно написать в их подразделение по продаже бумаг, будет другая модель расчёта комисов и за крупные суммы цена получится меньше, чем в приложении. Но полгода назад мне на письмо ответили, что уже такого нет и они продают по тем же ценам, что и в приложении. Потому и интересно, неужели обратно ввели оптовую продажу со скидками.
А велика сума це скільки? Просто цікаво з якої цифри вона починається?
Якщо це буде крупна угода, то ми можемо вийти на аукціон по вашій заявці і далі оформити все по небіржовому договору з аукціону. Це все відбувається з комісією, для військових комісії немає. Від суми 1млн або 50 тис$ комісія від 0.1% до 0.25% від суми угоди. Якщо сума менше, то комісія буде 1000 грн.
После уточняющих вопросов стало ещё не понятнее и ответ свёлся к "пишите в отдел, там про конкретный объём скажут".