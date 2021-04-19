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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:23
nekefer написав: Алексей77 написав:
В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?
а на почту?
На почте также нет. Эта почта которая была указана при регистрации
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Алексей77
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Вів 10 тра, 2022 14:21
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