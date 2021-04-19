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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:23
Додано: Чет 21 бер, 2024 17:11
Сегодня покупал через них, СМС пришло, на почту - нет. Только что специально зашёл - аналогично.
Речь о вэб-версии.
Додано: Чет 21 бер, 2024 18:46
Re: Ринок ОВДП
В мене приходять
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Додано: Суб 23 бер, 2024 05:30
Re: Ринок ОВДП
Панове, в кого є досвід - Бонд виплачує на ті єПідтримки, які вказував при покупці якогось одного випуску ОВДП в Дії, чи всі лише на одну, на яку була перша/остання покупка ОВДП цього випуску?
Ну тобто якщо Бондом у Дії купляв якийсь один випуск ОВДП, але з виплатою на три єПідтримки. Чи і виплатить Бонд на ці три єПідтримки, чи всі виплати по цьому одному випуску ОВДП виплатить на одну якусь єПідтримку з трьох?
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