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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:23

  nekefer написав:
  Алексей77 написав:В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?

а на почту?

На почте также нет. Эта почта которая была указана при регистрации
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:11

  Алексей77 написав:
  nekefer написав:
  Алексей77 написав:В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?

а на почту?

На почте также нет. Эта почта которая была указана при регистрации

Сегодня покупал через них, СМС пришло, на почту - нет. Только что специально зашёл - аналогично.
Речь о вэб-версии.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:46

Re: Ринок ОВДП

Алексей77 написав:В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?
В мене приходять

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lamal
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 05:30

Re: Ринок ОВДП

Панове, в кого є досвід - Бонд виплачує на ті єПідтримки, які вказував при покупці якогось одного випуску ОВДП в Дії, чи всі лише на одну, на яку була перша/остання покупка ОВДП цього випуску?
Ну тобто якщо Бондом у Дії купляв якийсь один випуск ОВДП, але з виплатою на три єПідтримки. Чи і виплатить Бонд на ці три єПідтримки, чи всі виплати по цьому одному випуску ОВДП виплатить на одну якусь єПідтримку з трьох?
1finanсier
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