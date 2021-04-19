|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:23
nekefer написав: Алексей77 написав:
В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?
а на почту?
На почте также нет. Эта почта которая была указана при регистрации
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1948
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 17:11
Алексей77 написав: nekefer написав: Алексей77 написав:
В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?
а на почту?
На почте также нет. Эта почта которая была указана при регистрации
Сегодня покупал через них, СМС пришло, на почту - нет. Только что специально зашёл - аналогично.
Речь о вэб-версии.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5491
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 бер, 2024 18:46
Алексей77 написав:В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?
В мене приходять
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 418
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 бер, 2024 05:30
Панове, в кого є досвід - Бонд виплачує на ті єПідтримки, які вказував при покупці якогось одного випуску ОВДП в Дії, чи всі лише на одну, на яку була перша/остання покупка ОВДП цього випуску?
Ну тобто якщо Бондом у Дії купляв якийсь один випуск ОВДП, але з виплатою на три єПідтримки. Чи і виплатить Бонд на ці три єПідтримки, чи всі виплати по цьому одному випуску ОВДП виплатить на одну якусь єПідтримку з трьох?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 842
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 бер, 2024 10:14
1finanсier написав:Панове, в кого є досвід - Бонд виплачує на ті єПідтримки, які вказував при покупці якогось одного випуску ОВДП в Дії, чи всі лише на одну, на яку була перша/остання покупка ОВДП цього випуску?
Ну тобто якщо Бондом у Дії купляв якийсь один випуск ОВДП, але з виплатою на три єПідтримки. Чи і виплатить Бонд на ці три єПідтримки, чи всі виплати по цьому одному випуску ОВДП виплатить на одну якусь єПідтримку з трьох?
Чому взагалі виплачують і мають виплачувати не на карти, вказані при оформленні?
Невже ніхто не подає скарги на такі дії, щоб не було таких ситуацій у подальшому?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4174
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|79837
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|