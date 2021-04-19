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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:23
Додано: Чет 21 бер, 2024 17:11
Сегодня покупал через них, СМС пришло, на почту - нет. Только что специально зашёл - аналогично.
Речь о вэб-версии.
Додано: Чет 21 бер, 2024 18:46
Re: Ринок ОВДП
В мене приходять
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Додано: Суб 23 бер, 2024 05:30
Re: Ринок ОВДП
Панове, в кого є досвід - Бонд виплачує на ті єПідтримки, які вказував при покупці якогось одного випуску ОВДП в Дії, чи всі лише на одну, на яку була перша/остання покупка ОВДП цього випуску?
Ну тобто якщо Бондом у Дії купляв якийсь один випуск ОВДП, але з виплатою на три єПідтримки. Чи і виплатить Бонд на ці три єПідтримки, чи всі виплати по цьому одному випуску ОВДП виплатить на одну якусь єПідтримку з трьох?
Додано: Суб 23 бер, 2024 10:14
Re: Ринок ОВДП
Чому взагалі виплачують і мають виплачувати не на карти, вказані при оформленні?
Невже ніхто не подає скарги на такі дії, щоб не було таких ситуацій у подальшому?
Додано: Суб 23 бер, 2024 13:16
Re: Ринок ОВДП
Ну сказали что в следующий раз будут внимательнее.Но это ничего не значит.В следующий раз будет опять как получится.
Додано: Суб 23 бер, 2024 15:54
Re: Ринок ОВДП
Ви маєте право вимагати зарахування коштів на ту картку, яку вказали при оформленні. Нічого не роблячи ви фактично заохочуєте їх допускати такі помилки
Додано: Суб 23 бер, 2024 16:16
Коли ви відкриваєте рахунок в ЦП, в анкеті ви вказуєте рахунок для виплат доходів (свою є-підтримку). При наступній купівлі цп, якщо змінився рахунок для виплат, вноситься відповідна зміна в анкету з останнім актуальним рахунком для виплат і виплати відбуваються на нього.
Додано: Суб 23 бер, 2024 16:25
Ага, вноситься... а по факту шлють куда прийдеться.
Про теорію я в курсі.
Додано: Суб 23 бер, 2024 16:38
Право имею да.Только на практике получится что я должен буду вернуть деньги с той епидтрымки на которую они мне неправильно зачислили(например моно), а потом ещё их же выбивать с них что б они мне зачислили на правильную епитрымку.И сколько времени на всё это уйдет?При том что я на эти деньги рассчитываю.Смысл уже в такой операции?Моно оборотами уже прошло в любом случае.Мне легче уже самому с моно перекинуть куда надо.Благо оно без комиссии.А вот если б с комиссией было то это уже конечно проблема.
Ну или как вы это видите?
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