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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 593594595596>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:23

  nekefer написав:
  Алексей77 написав:В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?

а на почту?

На почте также нет. Эта почта которая была указана при регистрации
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:11

  Алексей77 написав:
  nekefer написав:
  Алексей77 написав:В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?

а на почту?

На почте также нет. Эта почта которая была указана при регистрации

Сегодня покупал через них, СМС пришло, на почту - нет. Только что специально зашёл - аналогично.
Речь о вэб-версии.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 18:46

Re: Ринок ОВДП

Алексей77 написав:В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?
В мене приходять

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lamal
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 05:30

Re: Ринок ОВДП

Панове, в кого є досвід - Бонд виплачує на ті єПідтримки, які вказував при покупці якогось одного випуску ОВДП в Дії, чи всі лише на одну, на яку була перша/остання покупка ОВДП цього випуску?
Ну тобто якщо Бондом у Дії купляв якийсь один випуск ОВДП, але з виплатою на три єПідтримки. Чи і виплатить Бонд на ці три єПідтримки, чи всі виплати по цьому одному випуску ОВДП виплатить на одну якусь єПідтримку з трьох?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 10:14

Re: Ринок ОВДП

1finanсier написав:Панове, в кого є досвід - Бонд виплачує на ті єПідтримки, які вказував при покупці якогось одного випуску ОВДП в Дії, чи всі лише на одну, на яку була перша/остання покупка ОВДП цього випуску?
Ну тобто якщо Бондом у Дії купляв якийсь один випуск ОВДП, але з виплатою на три єПідтримки. Чи і виплатить Бонд на ці три єПідтримки, чи всі виплати по цьому одному випуску ОВДП виплатить на одну якусь єПідтримку з трьох?
Чому взагалі виплачують і мають виплачувати не на карти, вказані при оформленні?
Невже ніхто не подає скарги на такі дії, щоб не було таких ситуацій у подальшому?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 13:16

Re: Ринок ОВДП

Ну сказали что в следующий раз будут внимательнее.Но это ничего не значит.В следующий раз будет опять как получится.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 15:54

Re: Ринок ОВДП

посетитель написав:Ну сказали что в следующий раз будут внимательнее.Но это ничего не значит.В следующий раз будет опять как получится.
Ви маєте право вимагати зарахування коштів на ту картку, яку вказали при оформленні. Нічого не роблячи ви фактично заохочуєте їх допускати такі помилки
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:16

Коли ви відкриваєте рахунок в ЦП, в анкеті ви вказуєте рахунок для виплат доходів (свою є-підтримку). При наступній купівлі цп, якщо змінився рахунок для виплат, вноситься відповідна зміна в анкету з останнім актуальним рахунком для виплат і виплати відбуваються на нього.
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:25

  Boundless написав:Коли ви відкриваєте рахунок в ЦП, в анкеті ви вказуєте рахунок для виплат доходів (свою є-підтримку). При наступній купівлі цп, якщо змінився рахунок для виплат, вноситься відповідна зміна в анкету з останнім актуальним рахунком для виплат і виплати відбуваються на нього.

Ага, вноситься... а по факту шлють куда прийдеться.
Про теорію я в курсі.
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 16:38

  2XL написав:
посетитель написав:Ну сказали что в следующий раз будут внимательнее.Но это ничего не значит.В следующий раз будет опять как получится.
Ви маєте право вимагати зарахування коштів на ту картку, яку вказали при оформленні. Нічого не роблячи ви фактично заохочуєте їх допускати такі помилки

Право имею да.Только на практике получится что я должен буду вернуть деньги с той епидтрымки на которую они мне неправильно зачислили(например моно), а потом ещё их же выбивать с них что б они мне зачислили на правильную епитрымку.И сколько времени на всё это уйдет?При том что я на эти деньги рассчитываю.Смысл уже в такой операции?Моно оборотами уже прошло в любом случае.Мне легче уже самому с моно перекинуть куда надо.Благо оно без комиссии.А вот если б с комиссией было то это уже конечно проблема.
Ну или как вы это видите?
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