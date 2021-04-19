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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 593594595596 Додано: Суб 23 бер, 2024 17:12 Boundless написав: Коли ви відкриваєте рахунок в ЦП, в анкеті ви вказуєте рахунок для виплат доходів (свою є-підтримку). При наступній купівлі цп, якщо змінився рахунок для виплат, вноситься відповідна зміна в анкету з останнім актуальним рахунком для виплат і виплати відбуваються на нього. Коли ви відкриваєте рахунок в ЦП, в анкеті ви вказуєте рахунок для виплат доходів (свою є-підтримку). При наступній купівлі цп, якщо змінився рахунок для виплат, вноситься відповідна зміна в анкету з останнім актуальним рахунком для виплат і виплати відбуваються на нього.

А, тобто виплати по овдп надходять на ту єПідримку, яку вказував останною при покупці цього виду овдп в Дії? Чи взагалі при покупці будь яких овдп? Тобто купив 10 шт овдп одного виду на одну єПідтримку, потім 10 шт овдп другого виду з зарахуванням на другу єПідтримку. І коли закінчиться строк перших овдп, то вони прийдуть на другу єПідтримку, а не на ту, яку вказував при купівлі перших ОВДП? Це Ви ж за Бонд пишете? А, тобто виплати по овдп надходять на ту єПідримку, яку вказував останною при покупці цього виду овдп в Дії? Чи взагалі при покупці будь яких овдп? Тобто купив 10 шт овдп одного виду на одну єПідтримку, потім 10 шт овдп другого виду з зарахуванням на другу єПідтримку. І коли закінчиться строк перших овдп, то вони прийдуть на другу єПідтримку, а не на ту, яку вказував при купівлі перших ОВДП? Це Ви ж за Бонд пишете? 1finanсier

Повідомлень: 845 З нами з: 02.09.19 Подякував: 302 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 17:48 В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі. Boundless Повідомлень: 2178 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 17:54 В бонді в мене ще не було кейсу зі зміною єпідтримок, то сказати точно не можу. У інших продавців були - виплати проходили на останню є підтримку Boundless Повідомлень: 2178 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 17:59 Boundless написав: В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі. В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.

Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )

А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки? Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки? 1finanсier

Повідомлень: 845 З нами з: 02.09.19 Подякував: 302 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 18:49 Re: Ринок ОВДП 1finanсier написав: Boundless написав: В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі. В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.

Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )

А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки? Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки? Купляв через ICU, повернення було на 5 карт. Все повернули як вказано Купляв через ICU, повернення було на 5 карт. Все повернули як вказано 2XL

Повідомлень: 4177 З нами з: 13.12.12 Подякував: 751 раз. Подякували: 258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 18:54 2XL написав: 1finanсier написав: Boundless написав: В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі. В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.

Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )

А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки? Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки? Купляв через ICU, повернення було на 5 карт. Все повернули як вказано Купляв через ICU, повернення було на 5 карт. Все повернули як вказано

Ну так і повино бути. Значить ІСU норм контора. А з Кінто не мали справу? Ну так і повино бути. Значить ІСU норм контора. А з Кінто не мали справу? 1finanсier

Повідомлень: 845 З нами з: 02.09.19 Подякував: 302 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 бер, 2024 19:05 Кінто - в мене виплати на останню є-підтримку. Але 13.03 чомусь виплатили на попередню єпідтримку Boundless Повідомлень: 2178 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 134 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 593594595596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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