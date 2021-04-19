RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:12

  Boundless написав:Коли ви відкриваєте рахунок в ЦП, в анкеті ви вказуєте рахунок для виплат доходів (свою є-підтримку). При наступній купівлі цп, якщо змінився рахунок для виплат, вноситься відповідна зміна в анкету з останнім актуальним рахунком для виплат і виплати відбуваються на нього.

А, тобто виплати по овдп надходять на ту єПідримку, яку вказував останною при покупці цього виду овдп в Дії? Чи взагалі при покупці будь яких овдп? Тобто купив 10 шт овдп одного виду на одну єПідтримку, потім 10 шт овдп другого виду з зарахуванням на другу єПідтримку. І коли закінчиться строк перших овдп, то вони прийдуть на другу єПідтримку, а не на ту, яку вказував при купівлі перших ОВДП? Це Ви ж за Бонд пишете?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 845
З нами з: 02.09.19
Подякував: 302 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:48

В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.
Boundless
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:54

В бонді в мене ще не було кейсу зі зміною єпідтримок, то сказати точно не можу. У інших продавців були - виплати проходили на останню є підтримку
Boundless
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:59

  Boundless написав:В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.

Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )
А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 845
З нами з: 02.09.19
Подякував: 302 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 18:49

Re: Ринок ОВДП

1finanсier написав:
  Boundless написав:В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.

Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )
А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки?
Купляв через ICU, повернення було на 5 карт. Все повернули як вказано
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 18:54

  2XL написав:
1finanсier написав:
  Boundless написав:В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.

Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )
А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки?
Купляв через ICU, повернення було на 5 карт. Все повернули як вказано

Ну так і повино бути. Значить ІСU норм контора. А з Кінто не мали справу?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 845
З нами з: 02.09.19
Подякував: 302 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:05

Кінто - в мене виплати на останню є-підтримку. Але 13.03 чомусь виплатили на попередню єпідтримку
Boundless
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 19:20

  Алексей77 написав:В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?

а який оператор?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34351
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 593594595596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 79975
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5958)
23.03.2024 19:20
Акордбанк (1852)
23.03.2024 18:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.