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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 23 бер, 2024 17:12
Boundless написав:
Коли ви відкриваєте рахунок в ЦП, в анкеті ви вказуєте рахунок для виплат доходів (свою є-підтримку). При наступній купівлі цп, якщо змінився рахунок для виплат, вноситься відповідна зміна в анкету з останнім актуальним рахунком для виплат і виплати відбуваються на нього.
А, тобто виплати по овдп надходять на ту єПідримку, яку вказував останною при покупці цього виду овдп в Дії? Чи взагалі при покупці будь яких овдп? Тобто купив 10 шт овдп одного виду на одну єПідтримку, потім 10 шт овдп другого виду з зарахуванням на другу єПідтримку. І коли закінчиться строк перших овдп, то вони прийдуть на другу єПідтримку, а не на ту, яку вказував при купівлі перших ОВДП? Це Ви ж за Бонд пишете?
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1finanсier
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Додано: Суб 23 бер, 2024 17:48
В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.
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Boundless
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Додано: Суб 23 бер, 2024 17:54
В бонді в мене ще не було кейсу зі зміною єпідтримок, то сказати точно не можу. У інших продавців були - виплати проходили на останню є підтримку
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Boundless
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Додано: Суб 23 бер, 2024 17:59
Boundless написав:
В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.
Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )
А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки?
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1finanсier
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Додано: Суб 23 бер, 2024 18:49
1finanсier написав: Boundless написав:
В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.
Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )
А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки?
Купляв через ICU, повернення було на 5 карт. Все повернули як вказано
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Додано: Суб 23 бер, 2024 18:54
2XL написав: 1finanсier написав: Boundless написав:
В додатку бондюа в профілі можна подивитися актуальний рахунок для виплат. Була в мене актуальна єпідтримка спортбанка в бонді, після всім відомих подій з наїздом дбр, я змінив рахунок,шляхом купівлі з виплатою на іншу є-підтримку. В профілі бондюа, рахунок змінився згідно останньої купівлі.
Дякую, що поділилися досвідом, і "+" у карму ))) Бо планую купляти овдп в Бонді і хочу розпланувати, що куди впаде. Бо з тим же Кінто трішки було незрозуміло. Купив три овдп на різні єПідтримки, а прийшло все на одну. І зараз не розумію, по якому принципу Кінто вибрав саме ту одну єПідтримку з трьох. То у Бонді хотів дізнатися що і як )
А часом з Кінто не стикалися? Може і там у Вас є досвід, як обирається рахунок для виплат по овдп, куплені у Дії на різні єПідтримки?
Купляв через ICU, повернення було на 5 карт. Все повернули як вказано
Ну так і повино бути. Значить ІСU норм контора. А з Кінто не мали справу?
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1finanсier
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Додано: Суб 23 бер, 2024 19:05
Кінто - в мене виплати на останню є-підтримку. Але 13.03 чомусь виплатили на попередню єпідтримку
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Boundless
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Додано: Суб 23 бер, 2024 19:20
Алексей77 написав:
В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?
а який оператор?
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flyman
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Додано: Суб 23 бер, 2024 21:37
Boundless написав:
Кінто - в мене виплати на останню є-підтримку. Але 13.03 чомусь виплатили на попередню єпідтримку
Тобто повино бути як у Бонді ? І лише 13.03 на попередню єпідтримку зарахували?
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Додано: Суб 23 бер, 2024 22:28
flyman написав: Алексей77 написав:
В ИСУ не приходят СМС при входе в Приложение. У всех так?
а який оператор?
Та уже починили на какое-то время.
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