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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 24 бер, 2024 12:11
Новые оближки в Дие - Макеевка, Бахчисарай.
Теперь все военные гривневые облиги есть в Дие
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mustbe
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Ірина_, Модератор
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Вів 10 тра, 2022 14:21
V2