Новые оближки в Дие - Макеевка, Бахчисарай.
Теперь все военные гривневые облиги есть в Дие
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 24 бер, 2024 12:11
Новые оближки в Дие - Макеевка, Бахчисарай.
Теперь все военные гривневые облиги есть в Дие
Додано: Нед 24 бер, 2024 12:28
Скажите, кто-то работал с ОТП, с первичного рынка?
Каковы условия, особенности?
Додано: Нед 24 бер, 2024 14:17
Цікавий варіант. Хотілось послухати практиків які там камінці та тарифи...
Додано: Нед 24 бер, 2024 14:52
Заходил интересовался.
Если кратко:
- открытие счета в ценных бумагах 750 грн (но если есть премиум пакет то бесплатно)
- открытие текущего счета в нужной валюте 200 грн, текущий в гривне должен быть обязательно (но если есть премиум пакет то бесплатно или открывается под минимальный депозит бесплатно)
- комиссия 0,3% от суммы сделки (списывается с гривневого счета)
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