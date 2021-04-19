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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 594595596597
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:11

Новые оближки в Дие - Макеевка, Бахчисарай.
Теперь все военные гривневые облиги есть в Дие
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:28

Скажите, кто-то работал с ОТП, с первичного рынка?
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... /ovdp-app/

Каковы условия, особенности?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:17

  la9 написав:Скажите, кто-то работал с ОТП, с первичного рынка?
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... /ovdp-app/

Каковы условия, особенности?

Цікавий варіант. Хотілось послухати практиків які там камінці та тарифи...
ihorsic
 
Повідомлень: 1239
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:52

  ihorsic написав:
  la9 написав:Скажите, кто-то работал с ОТП, с первичного рынка?
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... /ovdp-app/

Каковы условия, особенности?

Цікавий варіант. Хотілось послухати практиків які там камінці та тарифи...

Заходил интересовался.
Если кратко:
- открытие счета в ценных бумагах 750 грн (но если есть премиум пакет то бесплатно)
- открытие текущего счета в нужной валюте 200 грн, текущий в гривне должен быть обязательно (но если есть премиум пакет то бесплатно или открывается под минимальный депозит бесплатно)
- комиссия 0,3% от суммы сделки (списывается с гривневого счета)
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:33

  ramaz написав:
  ihorsic написав:
  la9 написав:Скажите, кто-то работал с ОТП, с первичного рынка?
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... /ovdp-app/

Каковы условия, особенности?

Цікавий варіант. Хотілось послухати практиків які там камінці та тарифи...

Заходил интересовался.
Если кратко:
- открытие счета в ценных бумагах 750 грн (но если есть премиум пакет то бесплатно)
- открытие текущего счета в нужной валюте 200 грн, текущий в гривне должен быть обязательно (но если есть премиум пакет то бесплатно или открывается под минимальный депозит бесплатно)
- комиссия 0,3% от суммы сделки (списывается с гривневого счета)

А минимальный лот?
Есть ли в банке бесплатный сэп для выхода?
Можете сделать скрин с ценой бумаг, чтобы сравнить можно было с другими брокерами?
la9
 
Повідомлень: 2604
З нами з: 02.07.09
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:47

  la9 написав:
  ramaz написав:Заходил интересовался.
Если кратко:
- открытие счета в ценных бумагах 750 грн (но если есть премиум пакет то бесплатно)
- открытие текущего счета в нужной валюте 200 грн, текущий в гривне должен быть обязательно (но если есть премиум пакет то бесплатно или открывается под минимальный депозит бесплатно)
- комиссия 0,3% от суммы сделки (списывается с гривневого счета)

А минимальный лот?
Есть ли в банке бесплатный сэп для выхода?
Можете сделать скрин с ценой бумаг, чтобы сравнить можно было с другими брокерами?

Минимальная покупка 10 ОВДП в гривне или 1 в валюте. Скрин апликуха сделать не дает!?!
Бесплатный сэп только через новую апликуху (на старую другие тарифы).
На ближайший вторник:
UA4000230452 1019,72 USD за шт (4,6%)
UA4000230270 1047,76 грн за шт (18,1%)
UA4000230262 1033,18 грн за шт (17,15%)
новая погашение 30.04.2025 1070 грн за шт (16,25%)
К указанным ценам плюсуем комиссию 0,3%.
Смысла через ОТР брать гривневые не вижу. А по валютным можно подумать.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 20:51

Re: Ринок ОВДП

Хто знає коли з'явиться календар аукціонів на ІІ квартал?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 05:39

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:Хто знає коли з'явиться календар аукціонів на ІІ квартал?
Десь, 28-29 березня.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:34

  ramaz написав:
  la9 написав:
  ramaz написав:Заходил интересовался.
Если кратко:
- открытие счета в ценных бумагах 750 грн (но если есть премиум пакет то бесплатно)
- открытие текущего счета в нужной валюте 200 грн, текущий в гривне должен быть обязательно (но если есть премиум пакет то бесплатно или открывается под минимальный депозит бесплатно)
- комиссия 0,3% от суммы сделки (списывается с гривневого счета)

А минимальный лот?
Есть ли в банке бесплатный сэп для выхода?
Можете сделать скрин с ценой бумаг, чтобы сравнить можно было с другими брокерами?

Минимальная покупка 10 ОВДП в гривне или 1 в валюте. Скрин апликуха сделать не дает!?!
Бесплатный сэп только через новую апликуху (на старую другие тарифы).
На ближайший вторник:
UA4000230452 1019,72 USD за шт (4,6%)
UA4000230270 1047,76 грн за шт (18,1%)
UA4000230262 1033,18 грн за шт (17,15%)
новая погашение 30.04.2025 1070 грн за шт (16,25%)
К указанным ценам плюсуем комиссию 0,3%.
Смысла через ОТР брать гривневые не вижу. А по валютным можно подумать.

Ціни майже такі самі, як і в Сенсі
kkg
 
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