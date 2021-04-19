Цікавий варіант. Хотілось послухати практиків які там камінці та тарифи...
Заходил интересовался. Если кратко: - открытие счета в ценных бумагах 750 грн (но если есть премиум пакет то бесплатно) - открытие текущего счета в нужной валюте 200 грн, текущий в гривне должен быть обязательно (но если есть премиум пакет то бесплатно или открывается под минимальный депозит бесплатно) - комиссия 0,3% от суммы сделки (списывается с гривневого счета)
Цікавий варіант. Хотілось послухати практиків які там камінці та тарифи...
Заходил интересовался. Если кратко: - открытие счета в ценных бумагах 750 грн (но если есть премиум пакет то бесплатно) - открытие текущего счета в нужной валюте 200 грн, текущий в гривне должен быть обязательно (но если есть премиум пакет то бесплатно или открывается под минимальный депозит бесплатно) - комиссия 0,3% от суммы сделки (списывается с гривневого счета)
А минимальный лот? Есть ли в банке бесплатный сэп для выхода? Можете сделать скрин с ценой бумаг, чтобы сравнить можно было с другими брокерами?
ramaz написав:Заходил интересовался. Если кратко: - открытие счета в ценных бумагах 750 грн (но если есть премиум пакет то бесплатно) - открытие текущего счета в нужной валюте 200 грн, текущий в гривне должен быть обязательно (но если есть премиум пакет то бесплатно или открывается под минимальный депозит бесплатно) - комиссия 0,3% от суммы сделки (списывается с гривневого счета)
А минимальный лот? Есть ли в банке бесплатный сэп для выхода? Можете сделать скрин с ценой бумаг, чтобы сравнить можно было с другими брокерами?
Минимальная покупка 10 ОВДП в гривне или 1 в валюте. Скрин апликуха сделать не дает!?! Бесплатный сэп только через новую апликуху (на старую другие тарифы). На ближайший вторник: UA4000230452 1019,72 USD за шт (4,6%) UA4000230270 1047,76 грн за шт (18,1%) UA4000230262 1033,18 грн за шт (17,15%) новая погашение 30.04.2025 1070 грн за шт (16,25%) К указанным ценам плюсуем комиссию 0,3%. Смысла через ОТР брать гривневые не вижу. А по валютным можно подумать.
ramaz написав:Заходил интересовался. Если кратко: - открытие счета в ценных бумагах 750 грн (но если есть премиум пакет то бесплатно) - открытие текущего счета в нужной валюте 200 грн, текущий в гривне должен быть обязательно (но если есть премиум пакет то бесплатно или открывается под минимальный депозит бесплатно) - комиссия 0,3% от суммы сделки (списывается с гривневого счета)
А минимальный лот? Есть ли в банке бесплатный сэп для выхода? Можете сделать скрин с ценой бумаг, чтобы сравнить можно было с другими брокерами?
Минимальная покупка 10 ОВДП в гривне или 1 в валюте. Скрин апликуха сделать не дает!?! Бесплатный сэп только через новую апликуху (на старую другие тарифы). На ближайший вторник: UA4000230452 1019,72 USD за шт (4,6%) UA4000230270 1047,76 грн за шт (18,1%) UA4000230262 1033,18 грн за шт (17,15%) новая погашение 30.04.2025 1070 грн за шт (16,25%) К указанным ценам плюсуем комиссию 0,3%. Смысла через ОТР брать гривневые не вижу. А по валютным можно подумать.