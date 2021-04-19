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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 бер, 2024 11:49
emeta Сумарно до 400 тис без доків.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:19
emeta написав:
Покупаю ОВДП через ДИЮ в ICU
Кто знает, есть там лимиты, финмоны?
Именно по таким покупкам - нет потому, что они подразумевают военные облигации. Вообще в ICU лимит есть, но он при покупке военных автоматически на их сумму вырастает.
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moveton
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:48
moveton
Купляв в ICU тільки через Дію і кожен раз отримував на емейл в розділі
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
де зменшувався
Залишок ліміту для інвестування на кінець періоду**
** Сума ГК, яку Клієнт може перерахувати Торговцю без необхідності підтвердження їх походження
А недавно отримав виплати і збільшився.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:56
Ой+ написав:moveton
Купляв в ICU тільки через Дію і кожен раз отримував на емейл в розділі
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
де зменшувався
Залишок ліміту для інвестування на кінець періоду**
** Сума ГК, яку Клієнт може перерахувати Торговцю без необхідності підтвердження їх походження
А недавно отримав виплати і збільшився.
Так і є.Там 400 тис. і при купівлі зменшується на відповідну суму купівлі.Потім при погашенні повертається обратно.
Після покупки присилають екселівський файл в якому в тому числі вказано на яку суму ще можна купити.
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