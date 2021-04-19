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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 595596597598
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:49

emeta Сумарно до 400 тис без доків.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:19

  emeta написав:Покупаю ОВДП через ДИЮ в ICU
Кто знает, есть там лимиты, финмоны?

Именно по таким покупкам - нет потому, что они подразумевают военные облигации. Вообще в ICU лимит есть, но он при покупке военных автоматически на их сумму вырастает.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:48

moveton Купляв в ICU тільки через Дію і кожен раз отримував на емейл в розділі
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування

де зменшувався
Залишок ліміту для інвестування на кінець періоду**
** Сума ГК, яку Клієнт може перерахувати Торговцю без необхідності підтвердження їх походження

А недавно отримав виплати і збільшився.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:56

  Ой+ написав:moveton Купляв в ICU тільки через Дію і кожен раз отримував на емейл в розділі
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування

де зменшувався
Залишок ліміту для інвестування на кінець періоду**
** Сума ГК, яку Клієнт може перерахувати Торговцю без необхідності підтвердження їх походження

А недавно отримав виплати і збільшився.

Так і є.Там 400 тис. і при купівлі зменшується на відповідну суму купівлі.Потім при погашенні повертається обратно.

Після покупки присилають екселівський файл в якому в тому числі вказано на яку суму ще можна купити.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 16:16

  Ой+ написав:moveton Купляв в ICU тільки через Дію і кожен раз отримував на емейл в розділі
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування

де зменшувався
Залишок ліміту для інвестування на кінець періоду**
** Сума ГК, яку Клієнт може перерахувати Торговцю без необхідності підтвердження їх походження

Дело тёмное. Я покупал и выше 400к без специальной регистрации в ICU (соответственно, доков не давал) и всё пропускало. Правда, этот самый шестой раздел вообще в отчётах появился только 30.09.2023. Может раньше и как-то иначе считали.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:12

  Ой+ написав:emeta Сумарно до 400 тис без доків.


Это в icu получается до 400к?
У Bond ua, KIНТО свои лимиты?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 06:05

  emeta написав:
  Ой+ написав:emeta Сумарно до 400 тис без доків.


Это в icu получается до 400к?
У Bond ua, KIНТО свои лимиты?

Кожен окремо вираховує. Думаю, що аналогічні ліміти, але так чітко не бачу, як в ICU. Сенс якось не відсвічує і там мені більше подобається мати ОВДП, та і сума різнотермінових і різній валюті значно вища зараз без додаткових питань.
Ой+
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