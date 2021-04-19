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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 бер, 2024 11:49
emeta Сумарно до 400 тис без доків.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:19
emeta написав:
Покупаю ОВДП через ДИЮ в ICU
Кто знает, есть там лимиты, финмоны?
Именно по таким покупкам - нет потому, что они подразумевают военные облигации. Вообще в ICU лимит есть, но он при покупке военных автоматически на их сумму вырастает.
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moveton
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:48
moveton
Купляв в ICU тільки через Дію і кожен раз отримував на емейл в розділі
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
де зменшувався
Залишок ліміту для інвестування на кінець періоду**
** Сума ГК, яку Клієнт може перерахувати Торговцю без необхідності підтвердження їх походження
А недавно отримав виплати і збільшився.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:56
Ой+ написав:moveton
Купляв в ICU тільки через Дію і кожен раз отримував на емейл в розділі
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
де зменшувався
Залишок ліміту для інвестування на кінець періоду**
** Сума ГК, яку Клієнт може перерахувати Торговцю без необхідності підтвердження їх походження
А недавно отримав виплати і збільшився.
Так і є.Там 400 тис. і при купівлі зменшується на відповідну суму купівлі.Потім при погашенні повертається обратно.
Після покупки присилають екселівський файл в якому в тому числі вказано на яку суму ще можна купити.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 16:16
Ой+ написав:moveton
Купляв в ICU тільки через Дію і кожен раз отримував на емейл в розділі
РОЗДІЛ 6 - Ліміт інвестування
де зменшувався
Залишок ліміту для інвестування на кінець періоду**
** Сума ГК, яку Клієнт може перерахувати Торговцю без необхідності підтвердження їх походження
Дело тёмное. Я покупал и выше 400к без специальной регистрации в ICU (соответственно, доков не давал) и всё пропускало. Правда, этот самый шестой раздел вообще в отчётах появился только 30.09.2023. Может раньше и как-то иначе считали.
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moveton
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Додано: Сер 27 бер, 2024 22:12
Ой+ написав:emeta
Сумарно до 400 тис без доків.
Это в icu получается до 400к?
У Bond ua, KIНТО свои лимиты?
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emeta
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Додано: Чет 28 бер, 2024 06:05
emeta написав: Ой+ написав:emeta
Сумарно до 400 тис без доків.
Это в icu получается до 400к?
У Bond ua, KIНТО свои лимиты?
Кожен окремо вираховує. Думаю, що аналогічні ліміти, але так чітко не бачу, як в ICU. Сенс якось не відсвічує і там мені більше подобається мати ОВДП, та і сума різнотермінових і різній валюті значно вища зараз без додаткових питань.
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Ой+
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Додано: Чет 28 бер, 2024 23:29
Вивісили графік на другий квартал. По євро шикардос буде де розгулятись.
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ihorsic
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Додано: Чет 28 бер, 2024 23:32
Покупка через Дія військових. Які банки не деруть комісії та не розглядають як квазі за рахунок кредиту? Можно в особисті.
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anikola13
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