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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 бер, 2024 15:19
Додано: Сер 27 бер, 2024 15:48
moveton Купляв в ICU тільки через Дію і кожен раз отримував на емейл в розділі
де зменшувався
А недавно отримав виплати і збільшився.
Додано: Сер 27 бер, 2024 15:56
Так і є.Там 400 тис. і при купівлі зменшується на відповідну суму купівлі.Потім при погашенні повертається обратно.
Після покупки присилають екселівський файл в якому в тому числі вказано на яку суму ще можна купити.
Додано: Сер 27 бер, 2024 16:16
Дело тёмное. Я покупал и выше 400к без специальной регистрации в ICU (соответственно, доков не давал) и всё пропускало. Правда, этот самый шестой раздел вообще в отчётах появился только 30.09.2023. Может раньше и как-то иначе считали.
Додано: Сер 27 бер, 2024 22:12
Додано: Чет 28 бер, 2024 06:05
Кожен окремо вираховує. Думаю, що аналогічні ліміти, але так чітко не бачу, як в ICU. Сенс якось не відсвічує і там мені більше подобається мати ОВДП, та і сума різнотермінових і різній валюті значно вища зараз без додаткових питань.
Додано: Чет 28 бер, 2024 23:29
Re: Ринок ОВДП
Вивісили графік на другий квартал. По євро шикардос буде де розгулятись.
Додано: Чет 28 бер, 2024 23:32
Покупка через Дія військових. Які банки не деруть комісії та не розглядають як квазі за рахунок кредиту? Можно в особисті.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:58
Для себе рахую пакет активів в ОВДП по поточній ціні прийому паперу ICU або Sense. Розумію, що на певних проміжках зміна вартості облігації не обовязково співпадає з заявленою SIM чи ще якою там доходністю. Але якщо сидіти в облігаці до погашення то, без варіантів, виходимо на заявлену агентом доходність. Ок.
За останні парадоксальні дні - зниження ставки, девал, сповільнення інфляції - брокери якось дуже швидко піднімають ціну обліг і зменьшують свою маржу
Наприклад ICU папір UA4000204150
на 06.03.2024 викупався по 985.56
на 26.03.2024 викупався по 1000.09
на 29.03.2024 викупався по 1000.54
Це від 25 до 27%% річних (дивлячись як рахувати). А заявлена доходність на сьогодні 17%.
Як так?
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