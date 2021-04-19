Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 596597598599 Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:11 anmyronyuk1 написав: Для себе рахую пакет активів в ОВДП по поточній ціні прийому паперу ICU або Sense. Розумію, що на певних проміжках зміна вартості облігації не обовязково співпадає з заявленою SIM чи ще якою там доходністю. Але якщо сидіти в облігаці до погашення то, без варіантів, виходимо на заявлену агентом доходність. Ок.

За останні парадоксальні дні - зниження ставки, девал, сповільнення інфляції - брокери якось дуже швидко піднімають ціну обліг і зменьшують свою маржу

Наприклад ICU папір UA4000204150

на 06.03.2024 викупався по 985.56

на 26.03.2024 викупався по 1000.09

на 29.03.2024 викупався по 1000.54

Це від 25 до 27%% річних (дивлячись як рахувати). А заявлена доходність на сьогодні 17%.

Як так? Для себе рахую пакет активів в ОВДП по поточній ціні прийому паперу ICU або Sense. Розумію, що на певних проміжках зміна вартості облігації не обовязково співпадає з заявленою SIM чи ще якою там доходністю. Але якщо сидіти в облігаці до погашення то, без варіантів, виходимо на заявлену агентом доходність. Ок.За останні парадоксальні дні - зниження ставки, девал, сповільнення інфляції - брокери якось дуже швидко піднімають ціну обліг і зменьшують свою маржуНаприклад ICU папір UA4000204150на 06.03.2024 викупався по 985.56на 26.03.2024 викупався по 1000.09на 29.03.2024 викупався по 1000.54Це від 25 до 27%% річних (дивлячись як рахувати). А заявлена доходність на сьогодні 17%.Як так?

Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати. Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати. vovabelokon99

Повідомлень: 134 З нами з: 05.01.23 Подякував: 14 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:25 vovabelokon99 написав: Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати. Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати.



Падіння доходності = ріст поточної ціни (в т.ч. ціни викупу). Так же має бути? Падіння доходності = ріст поточної ціни (в т.ч. ціни викупу). Так же має бути? anmyronyuk1

Повідомлень: 60 З нами з: 20.08.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:00 anmyronyuk1 написав: vovabelokon99 написав: Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати. Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати.



Падіння доходності = ріст поточної ціни (в т.ч. ціни викупу). Так же має бути? Падіння доходності = ріст поточної ціни (в т.ч. ціни викупу). Так же має бути?

Так. Ринкова дохідність змінилися, а так як умови погашення та виплата купонів фіксовані тому й росте ціна, так працює і навпаки, якщо придбали по одній доходності і якщо ринкова дохідність зросте, то й ціна зменшиться і при достроковому продажі можливий збиток. І в будь якому разі при триманні до погашення дохідність буде та, за якою придбали. Так. Ринкова дохідність змінилися, а так як умови погашення та виплата купонів фіксовані тому й росте ціна, так працює і навпаки, якщо придбали по одній доходності і якщо ринкова дохідність зросте, то й ціна зменшиться і при достроковому продажі можливий збиток. І в будь якому разі при триманні до погашення дохідність буде та, за якою придбали. vovabelokon99

Повідомлень: 134 З нами з: 05.01.23 Подякував: 14 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 596597598599 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5 , 6 , 7

sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17 62 80453

V2 Вів 10 тра, 2022 14:21