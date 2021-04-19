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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:11
anmyronyuk1 написав:
Для себе рахую пакет активів в ОВДП по поточній ціні прийому паперу ICU або Sense. Розумію, що на певних проміжках зміна вартості облігації не обовязково співпадає з заявленою SIM чи ще якою там доходністю. Але якщо сидіти в облігаці до погашення то, без варіантів, виходимо на заявлену агентом доходність. Ок.
За останні парадоксальні дні - зниження ставки, девал, сповільнення інфляції - брокери якось дуже швидко піднімають ціну обліг і зменьшують свою маржу
Наприклад ICU папір UA4000204150
на 06.03.2024 викупався по 985.56
на 26.03.2024 викупався по 1000.09
на 29.03.2024 викупався по 1000.54
Це від 25 до 27%% річних (дивлячись як рахувати). А заявлена доходність на сьогодні 17%.
Як так?
Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати.
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:25
vovabelokon99 написав:
Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати.
Падіння доходності = ріст поточної ціни (в т.ч. ціни викупу). Так же має бути?
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anmyronyuk1
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:00
anmyronyuk1 написав: vovabelokon99 написав:
Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати.
Падіння доходності = ріст поточної ціни (в т.ч. ціни викупу). Так же має бути?
Так. Ринкова дохідність змінилися, а так як умови погашення та виплата купонів фіксовані тому й росте ціна, так працює і навпаки, якщо придбали по одній доходності і якщо ринкова дохідність зросте, то й ціна зменшиться і при достроковому продажі можливий збиток. І в будь якому разі при триманні до погашення дохідність буде та, за якою придбали.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:57
Зеленський задекларував дохід за 2023рік у розмірі 12 млн.грн. З них більше 7 млн.грн. від продажу ОВДП. А хтось ще боявся вкладати в минулому році... Боятися треба тепер, коли навіть гарант позбувся їх😭😁😃
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