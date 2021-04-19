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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:11
anmyronyuk1 написав:
Для себе рахую пакет активів в ОВДП по поточній ціні прийому паперу ICU або Sense. Розумію, що на певних проміжках зміна вартості облігації не обовязково співпадає з заявленою SIM чи ще якою там доходністю. Але якщо сидіти в облігаці до погашення то, без варіантів, виходимо на заявлену агентом доходність. Ок.
За останні парадоксальні дні - зниження ставки, девал, сповільнення інфляції - брокери якось дуже швидко піднімають ціну обліг і зменьшують свою маржу
Наприклад ICU папір UA4000204150
на 06.03.2024 викупався по 985.56
на 26.03.2024 викупався по 1000.09
на 29.03.2024 викупався по 1000.54
Це від 25 до 27%% річних (дивлячись як рахувати). А заявлена доходність на сьогодні 17%.
Як так?
Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати.
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:25
vovabelokon99 написав:
Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати.
Падіння доходності = ріст поточної ціни (в т.ч. ціни викупу). Так же має бути?
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anmyronyuk1
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:00
anmyronyuk1 написав: vovabelokon99 написав:
Ви купували з вищою дохідністю напевно, а зараз дохідність впала, тому і є різниця, якщо достроково продавати.
Падіння доходності = ріст поточної ціни (в т.ч. ціни викупу). Так же має бути?
Так. Ринкова дохідність змінилися, а так як умови погашення та виплата купонів фіксовані тому й росте ціна, так працює і навпаки, якщо придбали по одній доходності і якщо ринкова дохідність зросте, то й ціна зменшиться і при достроковому продажі можливий збиток. І в будь якому разі при триманні до погашення дохідність буде та, за якою придбали.
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:57
Зеленський задекларував дохід за 2023рік у розмірі 12 млн.грн. З них більше 7 млн.грн. від продажу ОВДП. А хтось ще боявся вкладати в минулому році... Боятися треба тепер, коли навіть гарант позбувся їх😭😁😃
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The_Rebel
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Додано: Суб 30 бер, 2024 12:59
The_Rebel написав:Зеленський задекларував дохід за 2023рік у розмірі 12 млн.грн. З них більше 7 млн.грн. від продажу ОВДП
Я сподіваюсь в нього зажадали підтвердження доходів на купівлю облігацій
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2XL
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:56
The_Rebel написав:
Зеленський задекларував дохід за 2023рік у розмірі 12 млн.грн. З них більше 7 млн.грн. від продажу ОВДП.
Коректніше так як в декларації:
Процентний дохід та погашення ОВДП
Тобто ОВДП по терміну закінчились і були виплачені відповідні суми.
Добре, що викручується, а то на річну нараховану зарплату в 336 тис сім'ю тяжко утримувати. З сільрад старости звільняються з більшої зарплати, бо не вистачає.
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Ой+
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Додано: Суб 30 бер, 2024 15:13
Ой+ написав: The_Rebel написав:
Зеленський задекларував дохід за 2023рік у розмірі 12 млн.грн. З них більше 7 млн.грн. від продажу ОВДП.
Коректніше так як в декларації:
Процентний дохід та погашення ОВДП
Тобто ОВДП по терміну закінчились і були виплачені відповідні суми.
Причём выплаченные суммы должны быть в несколько раз больше. Ведь в декларацию пишется не вся выплата при погашении, а только инвестиционная прибыль. Кстати, процентный доход, согласно определений НКУ - это не к облигациям. Так что может в этих 7 млн инвестиционной прибыли от облигаций и копейки какие-то.
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moveton
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:27
moveton написав: Ой+ написав: The_Rebel написав:
Зеленський задекларував дохід за 2023рік у розмірі 12 млн.грн. З них більше 7 млн.грн. від продажу ОВДП.
Коректніше так як в декларації:
Процентний дохід та погашення ОВДП
Тобто ОВДП по терміну закінчились і були виплачені відповідні суми.
Причём выплаченные суммы должны быть в несколько раз больше. Ведь в декларацию пишется не вся выплата при погашении, а только инвестиционная прибыль. Кстати, процентный доход, согласно определений НКУ - это не к облигациям. Так что может в этих 7 млн инвестиционной прибыли от облигаций и копейки какие-то.
Не совсем так.
1. Доход по ОВГЗ: купонные выплаты.
2. Инвестиционная прибыль: разница между покупкой облигации в эквиваленте гривны и её погашению так же в гривне. Как правило по отношению к дисконтным облигациям. Но и к классическим так же(купонным).
Всем напоминаю, в ваших же интересах все данные доходы/прибыли в декларациях указывать, по максимуму. Для фин. мона/происхождения.
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vadymbanker
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Додано: Пон 01 кві, 2024 16:20
vadymbanker написав:
Не совсем так.
1. Доход по ОВГЗ: купонные выплаты.
2. Инвестиционная прибыль: разница между покупкой облигации в эквиваленте гривны и её погашению так же в гривне. Как правило по отношению к дисконтным облигациям. Но и к классическим так же(купонным).
Всем напоминаю, в ваших же интересах все данные доходы/прибыли в декларациях указывать, по максимуму. Для фин. мона/происхождения.
Тобто в декларації в сумі ОВДП прибутків мають бути
- купонні виплати
- інвестиційний прибуток при погашенні
- інвестиційний прибуток при достроковому продажі
І не мають бути
- виплати тіла при погашенні
Я правильно розумію?
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Oleksii
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Додано: Пон 01 кві, 2024 16:34
Oleksii написав:
Тобто в декларації по ОВДП прибуткам мають бути
- купонні виплати
- інвестиційний прибуток при погашенні
- інвестиційний прибуток при достроковому продажі
І не мають бути
- виплати тіла при погашенні
Я правильно зрозумів?
Погашение - это тоже своего рода продажа. Во всяком случае в справке о доходах именно так: купонный доход и инвестприбыль. Два разных кода. А сколько там целиком было выплачено, то не важно. Что там Зеленский в свой декларации написал, то дело тёмное. Может и полные суммы погашения и процентный доход от депозитов.
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moveton
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