RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 597598599600
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:42

Re: Ринок ОВДП

Я спитав більше для своєї майбутньої декларації. До президента навряд чи у податкової будуть питання.

При визначенні ліміта інвестування зазвичай сумують прибутки з декларацій різних років. Якщо в деклараціях будуть "полные суммы погашения", то ліміт інвестування значно збільшиться на витрати на купівлю погашених ОВДП.

І рано чи пізно з податкової можуть постукати до декларанта й покарати за завищений інвестприбуток.
Востаннє редагувалось Oleksii в Пон 01 кві, 2024 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Oleksii
 
Повідомлень: 22
З нами з: 20.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:51

  Oleksii написав:Я спитав більше для майбутньої декларації. До президента навряд чи у податкової будуть питання.

При визначенні ліміта інвестування зазвичай сумують прибутки з декларацій різних років. Якщо в деклараціях будуть "полные суммы погашения", то ліміт інвестування значно збільшиться на витрати на купівлю погашених ОВДП.

І рано чи пізно з податкової можуть постукати.

Президент по посаді має імунітет, хіба пізніше би згадали йому:
Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства".
Деталі: Зокрема, у 2019 році родина Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн грн та придбала ОВДП на 5,2 млн грн.
Відзначається, що вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, тому Зеленський мав би повідомити про зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.
Проте до реєстру не надходили такі повідомлення. В офісі президента не пояснили, чому він не задекларував змін. https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/7/662685/

А взагалі він досить прозірливий - вкладається в грн ОВДП, якраз коли грн ще і укріплюється :wink:
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6585
З нами з: 19.04.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:08

  Oleksii написав:Я спитав більше для своєї майбутньої декларації. До президента навряд чи у податкової будуть питання.
...
І рано чи пізно з податкової можуть постукати до декларанта й покарати за завищений інвестприбуток.

А о какой именно декларации? Они для НАЗК (вот та, которую Зеленский опубликовал) и для налоговой довольно разные. Для налоговой пишется купонный доход и инвест прибыль, т.е то, насколько количество денег приросло. Потому что у налоговой интерес в том, чтобы с этого прироста поиметь долю малую. Графа дохода по нулевой налоговой ставке налоговую интересует меньше всего, хотя может и поинтересуется что это за доходы такие, о которых брокер сам не отчитался.

У НАЗК считают текущее имущество. В декларации для него пишут совсем иначе:
якщо було погашення купонних ОВДП, то у декларації зазначаються відомості про отриманий у звітному періоді дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП та дохід у вигляді відсоткового доходу по них;

якщо відбулося погашення дисконтних ОВДП, то у декларації зазначаються відомості про отриманий у звітному періоді дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП.


Значит 7 лям - это купоны + полная сумма погашения + какие-то проценты от депо. Причём возможно, что он их опять же в ОВГЗ реинвестировал - это уже в другой графе.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4411
З нами з: 23.03.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:33

В декларації для НАЗК ще треба вказувати вартість придбання ОВДП у звітному періоді. Це і компенсує дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП в наступних періодах.
Oleksii
 
Повідомлень: 22
З нами з: 20.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 597598599600
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Oleksii і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 80493
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (832)
01.04.2024 17:24
Ринок ОВДП (5993)
01.04.2024 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.