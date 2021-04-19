Я спитав більше для своєї майбутньої декларації. До президента навряд чи у податкової виникнуть питання.
При визначенні ліміта інвестування зазвичай сумують прибутки з декларацій різних років. Якщо в деклараціях будуть "полные суммы погашения", то ліміт інвестування значно збільшиться на витрати на купівлю погашених ОВДП.
І рано чи пізно з податкової можуть постукати до декларанта й покарати за завищений інвестприбуток.
Востаннє редагувалось Oleksii в Пон 01 кві, 2024 17:34, всього редагувалось 3 разів.
Oleksii написав:Я спитав більше для майбутньої декларації. До президента навряд чи у податкової будуть питання.
При визначенні ліміта інвестування зазвичай сумують прибутки з декларацій різних років. Якщо в деклараціях будуть "полные суммы погашения", то ліміт інвестування значно збільшиться на витрати на купівлю погашених ОВДП.
І рано чи пізно з податкової можуть постукати.
Президент по посаді має імунітет, хіба пізніше би згадали йому:
Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства". Деталі: Зокрема, у 2019 році родина Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн грн та придбала ОВДП на 5,2 млн грн. Відзначається, що вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, тому Зеленський мав би повідомити про зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення. В офісі президента не пояснили, чому він не задекларував змін. https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/7/662685/
А взагалі він досить прозірливий - вкладається в грн ОВДП, якраз коли грн ще і укріплюється
Oleksii написав:Я спитав більше для своєї майбутньої декларації. До президента навряд чи у податкової будуть питання. ... І рано чи пізно з податкової можуть постукати до декларанта й покарати за завищений інвестприбуток.
А о какой именно декларации? Они для НАЗК (вот та, которую Зеленский опубликовал) и для налоговой довольно разные. Для налоговой пишется купонный доход и инвест прибыль, т.е то, насколько количество денег приросло. Потому что у налоговой интерес в том, чтобы с этого прироста поиметь долю малую. Графа дохода по нулевой налоговой ставке налоговую интересует меньше всего, хотя может и поинтересуется что это за доходы такие, о которых брокер сам не отчитался.
якщо було погашення купонних ОВДП, то у декларації зазначаються відомості про отриманий у звітному періоді дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП та дохід у вигляді відсоткового доходу по них;
якщо відбулося погашення дисконтних ОВДП, то у декларації зазначаються відомості про отриманий у звітному періоді дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП.
Значит 7 лям - это купоны + полная сумма погашения + какие-то проценты от депо. Причём возможно, что он их опять же в ОВГЗ реинвестировал - это уже в другой графе.
Oleksii написав:В декларації для НАЗК ще треба вказувати вартість придбання ОВДП у звітному періоді. Це і компенсує дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП в наступних періодах.
Это где в пояснениях от НАЗК такое? Как я вижу, если покупаешь и они остались у тебя до конца отчётного периода, то просто вносишь в раздел ЦБ. Причём по номиналу, а не по цене покупки. Т.е. тут никто расходы и инвестприбыль не считает. Цель декларации совсем не в этом.
Oleksii написав:В декларації для НАЗК ще треба вказувати вартість придбання ОВДП у звітному періоді. Це і компенсує дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП в наступних періодах.
Это где в пояснениях от НАЗК такое? Как я вижу, если покупаешь и они остались у тебя до конца отчётного периода, то просто вносишь в раздел ЦБ. Причём по номиналу, а не по цене покупки. Т.е. тут никто расходы и инвестприбыль не считает. Цель декларации совсем не в этом.
Дійсно, за номіналом. Тобто не для розрахунку інвестприбутку.
Oleksii написав:Тоді 7 млн. купонів і інвестдоходів президента за рік це досить небагато враховуючи його статки від минулої діяльності.
Так мы даже не знаем инвестдохода. Обсуждается в основном общая сумма погашения. Действительно ни о чём даже для человека среднего класса. Скажем, преподавателя с небольшой зарплатой в 8k евро в месяц. Например, покупаешь разово на $200k долларовых ОВГЗ и реинвестируешь по мере погашения. Они обычно на год. И будет каждый год в твоей декларации для НАЗК на 8 млн грн дохода от погашения ОВГЗ, хотя инвестприбыли всего-то $8-9k. Тоже появится повод к разгону зрады: "Он в этом году избавился от ОВГЗ на 8 лям!".