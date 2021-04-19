|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 кві, 2024 10:27
juristkostya написав:
Коллеги, в приложении ИКУ вижу вариант пополнения через "портмоне".
Кто-то пробовал? Сколько времени идёт платеж?
У меня на следующий день заходило.
-
IDAN
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 01.03.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|80531
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2