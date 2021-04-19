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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:27

  juristkostya написав:Коллеги, в приложении ИКУ вижу вариант пополнения через "портмоне".
Кто-то пробовал? Сколько времени идёт платеж?

У меня на следующий день заходило.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:45

Там здається попередньо карточку потрібно верифікувати
kkg
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:51

  kkg написав:Там здається попередньо карточку потрібно верифікувати

Так, потрібна верифікація картки.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:15

Re: Ринок ОВДП

Ого скільки в сенсі доларових ОВДП з'явилось. На різні смаки. Кому цікаво дивіться
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:02

  IDAN написав:
  juristkostya написав:Коллеги, в приложении ИКУ вижу вариант пополнения через "портмоне".
Кто-то пробовал? Сколько времени идёт платеж?

У меня на следующий день заходило.

Спасибо
Я ждал больше суток, потом написал в поддержку - через 10 минут они отчитались, что перевод зачислен.
Короче, не ленимся их долбить:-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:08

Re: Ринок ОВДП

Колеги, Дія та кредитка Спортбанку не дружать,так ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:12

  juristkostya написав:Я ждал больше суток, потом написал в поддержку - через 10 минут они отчитались, что перевод зачислен.
Короче, не ленимся их долбить:-)

Но не стоит слишком рассчитывать, что поможет :) У меня разик такое пополнение на следующий день на счёт как бы зачислилось, но попало в блок. Спросил у поддержки что за фигня: удивились и пообещали разобраться. Через три дня переспросил: ещё раз удивились и ещё раз пообещали. Рассосалось за неделю и подозреваю, что само.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:18

  maxprofit написав:Колеги, Дія та кредитка Спортбанку не дружать,так ?

Здається дружить, але з тільки комісією
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