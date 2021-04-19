Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 кві, 2024 10:27
juristkostya написав:
Коллеги, в приложении ИКУ вижу вариант пополнения через "портмоне".
Кто-то пробовал? Сколько времени идёт платеж?
У меня на следующий день заходило.
IDAN
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Додано: Вів 02 кві, 2024 13:45
Там здається попередньо карточку потрібно верифікувати
kkg
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Додано: Вів 02 кві, 2024 13:51
kkg написав:
Там здається попередньо карточку потрібно верифікувати
Так, потрібна верифікація картки.
IDAN
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Додано: Вів 02 кві, 2024 14:15
Ого скільки в сенсі доларових ОВДП з'явилось. На різні смаки. Кому цікаво дивіться
ihorsic
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Додано: Вів 02 кві, 2024 16:02
IDAN написав: juristkostya написав:
Коллеги, в приложении ИКУ вижу вариант пополнения через "портмоне".
Кто-то пробовал? Сколько времени идёт платеж?
У меня на следующий день заходило.
Спасибо
Я ждал больше суток, потом написал в поддержку - через 10 минут они отчитались, что перевод зачислен.
Короче, не ленимся их долбить:-)
juristkostya
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:08
Колеги, Дія та кредитка Спортбанку не дружать,так ?
maxprofit
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:12
juristkostya написав:
Я ждал больше суток, потом написал в поддержку - через 10 минут они отчитались, что перевод зачислен.
Короче, не ленимся их долбить:-)
Но не стоит слишком рассчитывать, что поможет
У меня разик такое пополнение на следующий день на счёт как бы зачислилось, но попало в блок. Спросил у поддержки что за фигня: удивились и пообещали разобраться. Через три дня переспросил: ещё раз удивились и ещё раз пообещали. Рассосалось за неделю и подозреваю, что само.
moveton
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:18
maxprofit написав:
Колеги, Дія та кредитка Спортбанку не дружать,так ?
Здається дружить, але з тільки комісією
Boundless
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Додано: Вів 02 кві, 2024 18:07
Boundless написав: maxprofit написав:
Колеги, Дія та кредитка Спортбанку не дружать,так ?
Здається дружить, але з тільки комісією
с двойной комиссией
посетитель
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Додано: Сер 03 кві, 2024 12:56
ідем по наростаючій!
greenozon
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