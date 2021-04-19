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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:18

  greenozon написав:ідем по наростаючій!
Зображення

По наростаючій, але із зменшенням прискорення.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:55

В каких банках можно открыть є підтримку?
Есть где-то весь перечень?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:34

Re: Ринок ОВДП

Якщо в Дії купив на 1000 грн ОВДП, то вже інвестор?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 13:47

  Дюрі-бачі написав:Якщо в Дії купив на 1000 грн ОВДП, то вже інвестор?

ещё какой... Баффет плачет в сторонке
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 13:52

  Дюрі-бачі написав:Якщо в Дії купив на 1000 грн ОВДП, то вже інвестор?

Да, для инвестора достаточно. А вот, чтобы стать партнёром, уже нужно только акции покупать.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:11

  emeta написав:В каких банках можно открыть є підтримку?
Есть где-то весь перечень?


https://e-aid.diia.gov.ua/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:31

  greenozon написав:
  emeta написав:В каких банках можно открыть є підтримку?
Есть где-то весь перечень?

https://e-aid.diia.gov.ua/

"Послуга єПідтримка тимчасово недоступна" ? Мощный перечень. Я думал, что он немного шире :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:38

  moveton написав:
  greenozon написав:
  emeta написав:В каких банках можно открыть є підтримку?
Есть где-то весь перечень?

https://e-aid.diia.gov.ua/

"Послуга єПідтримка тимчасово недоступна" ? Мощный перечень. Я думал, что он немного шире :roll:


звоніть дія-боссу фьодоровічу )
розслабився понімаєш тут коли ворог зі всіх щілин пре як таракани
greenozon
 
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  #<1 ... 599600601602
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