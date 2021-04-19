|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 кві, 2024 16:18
greenozon написав:
ідем по наростаючій!
По наростаючій, але із зменшенням прискорення.
-
flyman
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 34628
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2766 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 08 кві, 2024 11:55
В каких банках можно открыть є підтримку?
Есть где-то весь перечень?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2818
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 12:34
Якщо в Дії купив на 1000 грн ОВДП, то вже інвестор?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2771
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 13:47
Дюрі-бачі написав:
Якщо в Дії купив на 1000 грн ОВДП, то вже інвестор?
ещё какой... Баффет плачет в сторонке
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 13:52
Дюрі-бачі написав:
Якщо в Дії купив на 1000 грн ОВДП, то вже інвестор?
Да, для инвестора достаточно. А вот, чтобы стать партнёром, уже нужно только акции покупать.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4442
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 кві, 2024 10:11
https://e-aid.diia.gov.ua/
emeta написав:
В каких банках можно открыть є підтримку?
Есть где-то весь перечень?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16167
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 1592 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 11 кві, 2024 13:31
"Послуга єПідтримка тимчасово недоступна" ? Мощный перечень. Я думал, что он немного шире
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4442
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 кві, 2024 13:38
moveton написав:
"Послуга єПідтримка тимчасово недоступна" ? Мощный перечень. Я думал, что он немного шире
звоніть дія-боссу фьодоровічу )
розслабився понімаєш тут коли ворог зі всіх щілин пре як таракани
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16167
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 1592 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|62
|80751
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|