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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:18

  greenozon написав:ідем по наростаючій!
Зображення

По наростаючій, але із зменшенням прискорення.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:55

В каких банках можно открыть є підтримку?
Есть где-то весь перечень?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:34

Re: Ринок ОВДП

Якщо в Дії купив на 1000 грн ОВДП, то вже інвестор?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 13:47

  Дюрі-бачі написав:Якщо в Дії купив на 1000 грн ОВДП, то вже інвестор?

ещё какой... Баффет плачет в сторонке
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 13:52

  Дюрі-бачі написав:Якщо в Дії купив на 1000 грн ОВДП, то вже інвестор?

Да, для инвестора достаточно. А вот, чтобы стать партнёром, уже нужно только акции покупать.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 10:11

  emeta написав:В каких банках можно открыть є підтримку?
Есть где-то весь перечень?


https://e-aid.diia.gov.ua/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:31

  greenozon написав:
  emeta написав:В каких банках можно открыть є підтримку?
Есть где-то весь перечень?

https://e-aid.diia.gov.ua/

"Послуга єПідтримка тимчасово недоступна" ? Мощный перечень. Я думал, что он немного шире :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 13:38

  moveton написав:
  greenozon написав:
  emeta написав:В каких банках можно открыть є підтримку?
Есть где-то весь перечень?

https://e-aid.diia.gov.ua/

"Послуга єПідтримка тимчасово недоступна" ? Мощный перечень. Я думал, что он немного шире :roll:


звоніть дія-боссу фьодоровічу )
розслабився понімаєш тут коли ворог зі всіх щілин пре як таракани
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:27

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть, як наявність ОВДП впливає на субсидію?
Хочу на пенсіонерку частину облігацій оформити, як фінансову подушку. Читав, що познімали субсидію у. кого були облігації більше 100к чи більше 50к. Наявність перевіряється тільки при оформленні і переоформлені раз на рік чи постійно? Мені треба виключити ризики, бо якщо знімуть всім нам капець )
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:50

  2XL написав:Підкажіть, як наявність ОВДП впливає на субсидію?
Хочу на пенсіонерку частину облігацій оформити, як фінансову подушку. Читав, що познімали субсидію у. кого були облігації більше 100к чи більше 50к. Наявність перевіряється тільки при оформленні і переоформлені раз на рік чи постійно? Мені треба виключити ризики, бо якщо знімуть всім нам капець )

Точно перевіряють 2 рази на рік перед обчисленням субсидії восени і весною.
Перевіряють всіх приписаних на цю хату (домохозяйство) і іх родичів (дружин, дітей)
Рівно від 100Кгрн
Якщо таки знайшли оті "від 100к", то можна закрити вклад/ОВДП і подати запит на нарах субсидії повторно кожного наступного місяця.
Amethyst
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  #<1 ... 599600601602
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