|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 13 кві, 2024 08:43
2XL написав:
Підкажіть, як наявність ОВДП впливає на субсидію?
Хочу на пенсіонерку частину облігацій оформити, як фінансову подушку. Читав, що познімали субсидію у. кого були облігації більше 100к чи більше 50к. Наявність перевіряється тільки при оформленні і переоформлені раз на рік чи постійно? Мені треба виключити ризики, бо якщо знімуть всім нам капець )
Доход от ОВДП (в отличие от депозитов) будет персонализировано виден налоговой. А это напрямую будет влиять на размер/наличие субсидии.
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 654
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 кві, 2024 10:50
50% ВІД ВСІХ ОВДП В ДІЇ ПРИДБАНО ЧЕРЕЗ ICU
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16170
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 1592 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Суб 13 кві, 2024 10:58
greenozon написав:
50% ВІД ВСІХ ОВДП В ДІЇ ПРИДБАНО ЧЕРЕЗ ICU
А чем так лучше того же сенса?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1032
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 кві, 2024 11:00
посетитель написав:
А чем так лучше того же сенса?
В мене Сенс не давав купити з Хамелеону, а ICU - дав
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2789
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 517 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|80798
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|