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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 08:43

  2XL написав:Підкажіть, як наявність ОВДП впливає на субсидію?
Хочу на пенсіонерку частину облігацій оформити, як фінансову подушку. Читав, що познімали субсидію у. кого були облігації більше 100к чи більше 50к. Наявність перевіряється тільки при оформленні і переоформлені раз на рік чи постійно? Мені треба виключити ризики, бо якщо знімуть всім нам капець )

Доход от ОВДП (в отличие от депозитов) будет персонализировано виден налоговой. А это напрямую будет влиять на размер/наличие субсидии.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:50

50% ВІД ВСІХ ОВДП В ДІЇ ПРИДБАНО ЧЕРЕЗ ICU
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:58

  greenozon написав:50% ВІД ВСІХ ОВДП В ДІЇ ПРИДБАНО ЧЕРЕЗ ICU

А чем так лучше того же сенса?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:00

Re: Ринок ОВДП

  посетитель написав:А чем так лучше того же сенса?
В мене Сенс не давав купити з Хамелеону, а ICU - дав
Дюрі-бачі
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