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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 08:43

  2XL написав:Підкажіть, як наявність ОВДП впливає на субсидію?
Хочу на пенсіонерку частину облігацій оформити, як фінансову подушку. Читав, що познімали субсидію у. кого були облігації більше 100к чи більше 50к. Наявність перевіряється тільки при оформленні і переоформлені раз на рік чи постійно? Мені треба виключити ризики, бо якщо знімуть всім нам капець )

Доход от ОВДП (в отличие от депозитов) будет персонализировано виден налоговой. А это напрямую будет влиять на размер/наличие субсидии.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:50

50% ВІД ВСІХ ОВДП В ДІЇ ПРИДБАНО ЧЕРЕЗ ICU
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:58

  greenozon написав:50% ВІД ВСІХ ОВДП В ДІЇ ПРИДБАНО ЧЕРЕЗ ICU

А чем ику лучше того же сенса?
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 13 кві, 2024 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:00

Re: Ринок ОВДП

  посетитель написав:А чем так лучше того же сенса?
В мене Сенс не давав купити з Хамелеону, а ICU - дав
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 23:52

Re: Ринок ОВДП

посетитель написав:
  greenozon написав:50% ВІД ВСІХ ОВДП В ДІЇ ПРИДБАНО ЧЕРЕЗ ICU

А чем ику лучше того же сенса?
Ціна на пару копійок менше?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:27

Re: Ринок ОВДП

ramaz написав:
  2XL написав:Підкажіть, як наявність ОВДП впливає на субсидію?
Хочу на пенсіонерку частину облігацій оформити, як фінансову подушку. Читав, що познімали субсидію у. кого були облігації більше 100к чи більше 50к. Наявність перевіряється тільки при оформленні і переоформлені раз на рік чи постійно? Мені треба виключити ризики, бо якщо знімуть всім нам капець )

Доход от ОВДП (в отличие от депозитов) будет персонализировано виден налоговой. А это напрямую будет влиять на размер/наличие субсидии.
А дохід від облігацій, наприклад, новопея буде відображатися?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:05

В контексті мобілізації - чи пробував хтось оформляти доручення та заповіт на ціннопаперові рахунки. Які нюанси? Зокрема цікавить чи можливо доручення на доступ через Дію/кабінет і вивід виплат на банківський рахунок дружини? Які нюанси?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:13

  anmyronyuk1 написав:В контексті мобілізації - чи пробував хтось оформляти доручення та заповіт на ціннопаперові рахунки. Які нюанси? Зокрема цікавить чи можливо доручення на доступ через Дію/кабінет і вивід виплат на банківський рахунок дружини? Які нюанси?

В ICU питав про переказ прав на ЦП та вартість цього питання, зараз чекаю як зареєструють маму та буду дарувати їй ОВДП, ось відповідь, що була мені надана:
Перевести ЦП можна згідно договору дарування, форма вільна, без нотаріального посвідчення, шаблон додаю у вкладенні. Але для цього необхідно, щоб у родича був відкритий рахунок в ЦП в депозитарній установі в нашій або в іншій. Якщо родич бажає відкрити рахунок у нас, можна зареєструватися на сайті https://online.icu/investments/

Після отримання підписаного договору дарування ми готуємо лист розпорядження щодо розблокування ЦП, розпорядження на переказ, зарахування, блокування ЦП. Після отримання підписаних документів здійснюється переказ ЦП. Якщо родич зареєструється не у нас, то тоді додатково потрібно надати номер рахунка в Депозитарній установі.

Якщо Ви плануєте подарувати ЦП людині першого рівня спорідненості то це безкоштовно.
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:14

  ramaz написав:
  2XL написав:Підкажіть, як наявність ОВДП впливає на субсидію?
Хочу на пенсіонерку частину облігацій оформити, як фінансову подушку. Читав, що познімали субсидію у. кого були облігації більше 100к чи більше 50к. Наявність перевіряється тільки при оформленні і переоформлені раз на рік чи постійно? Мені треба виключити ризики, бо якщо знімуть всім нам капець )

Доход от ОВДП (в отличие от депозитов) будет персонализировано виден налоговой. А это напрямую будет влиять на размер/наличие субсидии.

Пардон, а каким образом и где могут проверить наличие депозита(ов) и их общей суммы (если их несколько и в разных банках) ?
aleksan1
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  #<1 ... 600601602603
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