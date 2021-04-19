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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 кві, 2024 12:36
anmyronyuk1 написав:
В контексті мобілізації - чи пробував хтось оформляти доручення та заповіт на ціннопаперові рахунки. Які нюанси? Зокрема цікавить чи можливо доручення на доступ через Дію/кабінет і вивід виплат на банківський рахунок дружини? Які нюанси?
Главный нюанс - у каждого брокера свои правила, которые ещё и могут быть не всегда одинаково доведены до менеджера, с которым посчастливится общаться. В чате у Ромы один товарищ пробовал в Сенсе оформить такой подарок. Получил ответ, что это никак не возможно. Типа, только продать/погасить, перевести деньги и купить заново уже от лица другого человека.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 13:05
moveton написав: 2XL написав:
ramaz написав:Доход от ОВДП (в отличие от депозитов) будет персонализировано виден налоговой. А это напрямую будет влиять на размер/наличие субсидии.
А дохід від облігацій, наприклад, новопея буде відображатися?
Отображаться где? В справке доходов от налоговой сформированной без декларации физика? В общем случае - нет. Любых облигаций, в т.ч. ОВГЗ. Потому, что, кроме самого физика никто не обязан передавать эти данные в налоговую. Брокер/дилер ЦБ может посчитать и передать. А может этого и не сделать. В частности Моня известен тем, что доход и инвестприбыль от ОВГЗ в налоговую не передаёт и народ для декларации имеет головняк самостоятельно поднимать первичку и считать сколько там за что получилось.
Про корпоративные облигации из за того, что брокер у них обычно работает и налоговым агентом, как правило брокер в налоговую отчитывается и показывает этот доход персонализованно. Именно Новапей я ещё на своей шкуре не проверял. Через годик узнаю.
Але ж, наскільки я пам'ятаю, якщо дохід тільки по ОВДП, то подача декларації фізособою не обов'язкова?
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