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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 601602603604 Додано: Вів 16 кві, 2024 12:36 anmyronyuk1 написав: В контексті мобілізації - чи пробував хтось оформляти доручення та заповіт на ціннопаперові рахунки. Які нюанси? Зокрема цікавить чи можливо доручення на доступ через Дію/кабінет і вивід виплат на банківський рахунок дружини? Які нюанси? В контексті мобілізації - чи пробував хтось оформляти доручення та заповіт на ціннопаперові рахунки. Які нюанси? Зокрема цікавить чи можливо доручення на доступ через Дію/кабінет і вивід виплат на банківський рахунок дружини? Які нюанси?

Главный нюанс - у каждого брокера свои правила, которые ещё и могут быть не всегда одинаково доведены до менеджера, с которым посчастливится общаться. В чате у Ромы один товарищ пробовал в Сенсе оформить такой подарок. Получил ответ, что это никак не возможно. Типа, только продать/погасить, перевести деньги и купить заново уже от лица другого человека. Главный нюанс - у каждого брокера свои правила, которые ещё и могут быть не всегда одинаково доведены до менеджера, с которым посчастливится общаться. В чате у Ромы один товарищ пробовал в Сенсе оформить такой подарок. Получил ответ, что это никак не возможно. Типа, только продать/погасить, перевести деньги и купить заново уже от лица другого человека. moveton

Повідомлень: 4448 З нами з: 23.03.18 Подякував: 27 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 кві, 2024 13:05 Re: Ринок ОВДП moveton написав: 2XL написав: ramaz написав: Доход от ОВДП (в отличие от депозитов) будет персонализировано виден налоговой. А это напрямую будет влиять на размер/наличие субсидии. А дохід від облігацій, наприклад, новопея буде відображатися? А дохід від облігацій, наприклад, новопея буде відображатися?

Отображаться где? В справке доходов от налоговой сформированной без декларации физика? В общем случае - нет. Любых облигаций, в т.ч. ОВГЗ. Потому, что, кроме самого физика никто не обязан передавать эти данные в налоговую. Брокер/дилер ЦБ может посчитать и передать. А может этого и не сделать. В частности Моня известен тем, что доход и инвестприбыль от ОВГЗ в налоговую не передаёт и народ для декларации имеет головняк самостоятельно поднимать первичку и считать сколько там за что получилось.



Про корпоративные облигации из за того, что брокер у них обычно работает и налоговым агентом, как правило брокер в налоговую отчитывается и показывает этот доход персонализованно. Именно Новапей я ещё на своей шкуре не проверял. Через годик узнаю. Отображаться где? В справке доходов от налоговой сформированной без декларации физика? В общем случае - нет. Любых облигаций, в т.ч. ОВГЗ. Потому, что, кроме самого физика никто не обязан передавать эти данные в налоговую. Брокер/дилер ЦБ может посчитать и передать. А может этого и не сделать. В частности Моня известен тем, что доход и инвестприбыль от ОВГЗ в налоговую не передаёт и народ для декларации имеет головняк самостоятельно поднимать первичку и считать сколько там за что получилось.Про корпоративные облигации из за того, что брокер у них обычно работает и налоговым агентом, как правило брокер в налоговую отчитывается и показывает этот доход персонализованно. Именно Новапей я ещё на своей шкуре не проверял. Через годик узнаю. Але ж, наскільки я пам'ятаю, якщо дохід тільки по ОВДП, то подача декларації фізособою не обов'язкова? Але ж, наскільки я пам'ятаю, якщо дохід тільки по ОВДП, то подача декларації фізособою не обов'язкова? 2XL

Повідомлень: 4236 З нами з: 13.12.12 Подякував: 751 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 601602603604 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17 62 80925

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