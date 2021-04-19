anmyronyuk1 написав:В контексті мобілізації - чи пробував хтось оформляти доручення та заповіт на ціннопаперові рахунки. Які нюанси? Зокрема цікавить чи можливо доручення на доступ через Дію/кабінет і вивід виплат на банківський рахунок дружини? Які нюанси?
Главный нюанс - у каждого брокера свои правила, которые ещё и могут быть не всегда одинаково доведены до менеджера, с которым посчастливится общаться. В чате у Ромы один товарищ пробовал в Сенсе оформить такой подарок. Получил ответ, что это никак не возможно. Типа, только продать/погасить, перевести деньги и купить заново уже от лица другого человека.
ramaz написав:Доход от ОВДП (в отличие от депозитов) будет персонализировано виден налоговой. А это напрямую будет влиять на размер/наличие субсидии.
А дохід від облігацій, наприклад, новопея буде відображатися?
Отображаться где? В справке доходов от налоговой сформированной без декларации физика? В общем случае - нет. Любых облигаций, в т.ч. ОВГЗ. Потому, что, кроме самого физика никто не обязан передавать эти данные в налоговую. Брокер/дилер ЦБ может посчитать и передать. А может этого и не сделать. В частности Моня известен тем, что доход и инвестприбыль от ОВГЗ в налоговую не передаёт и народ для декларации имеет головняк самостоятельно поднимать первичку и считать сколько там за что получилось.
Про корпоративные облигации из за того, что брокер у них обычно работает и налоговым агентом, как правило брокер в налоговую отчитывается и показывает этот доход персонализованно. Именно Новапей я ещё на своей шкуре не проверял. Через годик узнаю.
Але ж, наскільки я пам'ятаю, якщо дохід тільки по ОВДП, то подача декларації фізособою не обов'язкова?
Якщо купити через Дію ОВДП скажімо на мільйон в місяць, будуть якісь проблеми зі сторони Дії, якщо покупка з різних карток різних банків, вихід теж на різні картки? Тут написано, що довідки не потрібні, але як воно на практиці?
anmyronyuk1 написав:В контексті мобілізації - чи пробував хтось оформляти доручення та заповіт на ціннопаперові рахунки. Які нюанси? Зокрема цікавить чи можливо доручення на доступ через Дію/кабінет і вивід виплат на банківський рахунок дружини? Які нюанси?
В ICU питав про переказ прав на ЦП та вартість цього питання, зараз чекаю як зареєструють маму та буду дарувати їй ОВДП, ось відповідь, що була мені надана:
Перевести ЦП можна згідно договору дарування, форма вільна, без нотаріального посвідчення, шаблон додаю у вкладенні. Але для цього необхідно, щоб у родича був відкритий рахунок в ЦП в депозитарній установі в нашій або в іншій. Якщо родич бажає відкрити рахунок у нас, можна зареєструватися на сайті https://online.icu/investments/
Після отримання підписаного договору дарування ми готуємо лист розпорядження щодо розблокування ЦП, розпорядження на переказ, зарахування, блокування ЦП. Після отримання підписаних документів здійснюється переказ ЦП. Якщо родич зареєструється не у нас, то тоді додатково потрібно надати номер рахунка в Депозитарній установі.
Якщо Ви плануєте подарувати ЦП людині першого рівня спорідненості то це безкоштовно.
Моє питання в тому щоб надати дружині доступ до управління рахунком на час моєї майбутньої служби. В будь-якому разі, дякую за інформацію, перепитаю в ICU.