anmyronyuk1 написав:В контексті мобілізації - чи пробував хтось оформляти доручення та заповіт на ціннопаперові рахунки. Які нюанси? Зокрема цікавить чи можливо доручення на доступ через Дію/кабінет і вивід виплат на банківський рахунок дружини? Які нюанси?
Главный нюанс - у каждого брокера свои правила, которые ещё и могут быть не всегда одинаково доведены до менеджера, с которым посчастливится общаться. В чате у Ромы один товарищ пробовал в Сенсе оформить такой подарок. Получил ответ, что это никак не возможно. Типа, только продать/погасить, перевести деньги и купить заново уже от лица другого человека.
ramaz написав:Доход от ОВДП (в отличие от депозитов) будет персонализировано виден налоговой. А это напрямую будет влиять на размер/наличие субсидии.
А дохід від облігацій, наприклад, новопея буде відображатися?
Отображаться где? В справке доходов от налоговой сформированной без декларации физика? В общем случае - нет. Любых облигаций, в т.ч. ОВГЗ. Потому, что, кроме самого физика никто не обязан передавать эти данные в налоговую. Брокер/дилер ЦБ может посчитать и передать. А может этого и не сделать. В частности Моня известен тем, что доход и инвестприбыль от ОВГЗ в налоговую не передаёт и народ для декларации имеет головняк самостоятельно поднимать первичку и считать сколько там за что получилось.
Про корпоративные облигации из за того, что брокер у них обычно работает и налоговым агентом, как правило брокер в налоговую отчитывается и показывает этот доход персонализованно. Именно Новапей я ещё на своей шкуре не проверял. Через годик узнаю.
Але ж, наскільки я пам'ятаю, якщо дохід тільки по ОВДП, то подача декларації фізособою не обов'язкова?
Якщо купити через Дію ОВДП скажімо на мільйон в місяць, будуть якісь проблеми зі сторони Дії, якщо покупка з різних карток різних банків, вихід теж на різні картки? Тут написано, що довідки не потрібні, але як воно на практиці?
anmyronyuk1 написав:В контексті мобілізації - чи пробував хтось оформляти доручення та заповіт на ціннопаперові рахунки. Які нюанси? Зокрема цікавить чи можливо доручення на доступ через Дію/кабінет і вивід виплат на банківський рахунок дружини? Які нюанси?
В ICU питав про переказ прав на ЦП та вартість цього питання, зараз чекаю як зареєструють маму та буду дарувати їй ОВДП, ось відповідь, що була мені надана:
Перевести ЦП можна згідно договору дарування, форма вільна, без нотаріального посвідчення, шаблон додаю у вкладенні. Але для цього необхідно, щоб у родича був відкритий рахунок в ЦП в депозитарній установі в нашій або в іншій. Якщо родич бажає відкрити рахунок у нас, можна зареєструватися на сайті https://online.icu/investments/
Після отримання підписаного договору дарування ми готуємо лист розпорядження щодо розблокування ЦП, розпорядження на переказ, зарахування, блокування ЦП. Після отримання підписаних документів здійснюється переказ ЦП. Якщо родич зареєструється не у нас, то тоді додатково потрібно надати номер рахунка в Депозитарній установі.
Якщо Ви плануєте подарувати ЦП людині першого рівня спорідненості то це безкоштовно.
Моє питання в тому щоб надати дружині доступ до управління рахунком на час моєї майбутньої служби. В будь-якому разі, дякую за інформацію, перепитаю в ICU.
novichok написав:Якщо купити через Дію ОВДП скажімо на мільйон в місяць, будуть якісь проблеми зі сторони Дії, якщо покупка з різних карток різних банків, вихід теж на різні картки? Тут написано, що довідки не потрібні, але як воно на практиці?
А вирішує ж не Дія, а партнер: ІКУ, Сенс, Кінто... От ІКУ після кожної покупки малює залишок доступного ліміту в межаХ 400К
moveton написав:Отображаться где? В справке доходов от налоговой сформированной без декларации физика? В общем случае - нет. Любых облигаций, в т.ч. ОВГЗ. Потому, что, кроме самого физика никто не обязан передавать эти данные в налоговую.
В моїх "Відомостях з Держреєстру..." з податковго кабінету бачу і з Сенсу, Кінто, ІКУ, привату "129 доходи від цінних паперів". Хоча і не подавав.
2XL написав:Підкажіть, як наявність ОВДП впливає на субсидію? Хочу на пенсіонерку частину облігацій оформити, як фінансову подушку. Читав, що познімали субсидію у. кого були облігації більше 100к чи більше 50к. Наявність перевіряється тільки при оформленні і переоформлені раз на рік чи постійно? Мені треба виключити ризики, бо якщо знімуть всім нам капець )
Доход от ОВДП (в отличие от депозитов) будет персонализировано виден налоговой. А это напрямую будет влиять на размер/наличие субсидии.
Пардон, а каким образом и где могут проверить наличие депозита(ов) и их общей суммы (если их несколько и в разных банках) ?
Питання було стосовно ОВДП, про депозити мова не йде. Але є цікава річ - для ВПО нормально дізнаються про розмір розміщених у банку депозитів, тому в нас така собі банківська таємниця (бо в тих ВПО в кого більше ніж 100к депозит у банку позбавляють допомоги)