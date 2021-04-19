Amethyst написав:2XL написав:Підкажіть, як наявність ОВДП впливає на субсидію?
Хочу на пенсіонерку частину облігацій оформити, як фінансову подушку. Читав, що познімали субсидію у. кого були облігації більше 100к чи більше 50к. Наявність перевіряється тільки при оформленні і переоформлені раз на рік чи постійно? Мені треба виключити ризики, бо якщо знімуть всім нам капець )
Точно перевіряють 2 рази на рік перед обчисленням субсидії восени і весною.
Перевіряють всіх приписаних на цю хату (домохозяйство) і іх родичів (дружин, дітей)
Рівно від 100Кгрн
Якщо таки знайшли оті "від 100к", то можна закрити вклад/ОВДП і подати запит на нарах субсидії повторно кожного наступного місяця.
Ви так не жартуйте...