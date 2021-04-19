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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 кві, 2024 21:01
Amethyst написав: 2XL написав:
Підкажіть, як наявність ОВДП впливає на субсидію?
Хочу на пенсіонерку частину облігацій оформити, як фінансову подушку. Читав, що познімали субсидію у. кого були облігації більше 100к чи більше 50к. Наявність перевіряється тільки при оформленні і переоформлені раз на рік чи постійно? Мені треба виключити ризики, бо якщо знімуть всім нам капець )
Точно перевіряють 2 рази на рік перед обчисленням субсидії восени і весною.
Перевіряють всіх приписаних на цю хату (домохозяйство) і іх родичів (дружин, дітей)
Рівно від 100Кгрн
Якщо таки знайшли оті "від 100к", то можна закрити вклад/ОВДП і подати запит на нарах
субсидії повторно кожного наступного місяця.
Ви так не жартуйте...
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nord
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:28
Щось нинька Дія глючить - накліпаєшся, вводиш цифровий код - помилка.
Зніс дію-підпис і перевстановив - підписав.
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Ой+
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Додано: Сер 17 кві, 2024 12:04
Ой+
Те ж саме, поки не зніс /перевстановив дію підпис, видавало помилку...
Може діячі таким чином оновлюють дані дія-підпису.
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Oberon
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:27
цікаво, як зараз буде колишня кредитка спорт банку працювати, під орудою ТАСа?
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novichok
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Додано: Сер 17 кві, 2024 19:49
підкажіть , будь ласка , хочу розбавити Сенс придбанням військових ОВДП через інші джерела ..що порекомендуєте ? придивляюсь до ICU , через Дію..пропонує Є-підтримку Моно , ТАС , Юнекс ( мабуть то що є в наяності )...ніколо з картами Є-підтримки не мав справ .. чи краще в іншому банку відкрити ?... а може можливо взагалі через Приват краще купити ОВГЗ ?
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lincoln2
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Додано: Сер 17 кві, 2024 20:23
novichok написав:
цікаво, як зараз буде колишня кредитка спорт банку працювати, під орудою ТАСа?
Ніяк.Закриють з 06.05.24
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посетитель
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Додано: Сер 17 кві, 2024 20:28
посетитель написав: novichok написав:
цікаво, як зараз буде колишня кредитка спорт банку працювати, під орудою ТАСа?
Ніяк.Закриють з 06.05.24
Но-но
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2XL
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Додано: Сер 17 кві, 2024 20:51
2XL написав: посетитель написав: novichok написав:
цікаво, як зараз буде колишня кредитка спорт банку працювати, під орудою ТАСа?
Ніяк.Закриють з 06.05.24
Но-но
ну там если почитать условия и тарифы новоиспеченного Саксеса - то четко видно что 6211 остался в квази-кэше. Так что по сути ничего не поменялось - как была кредитка Спорта не пригодна для этих целей так и осталась такой же превратившись в Саксес. И тестировать этот момент особого желания нету ;(
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WallNutPen
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Додано: Сер 17 кві, 2024 20:58
Є і інші потреби. Мені більше цікаво як тазік переживе, що на одного клієнта буде цілих дві картки з лімітом, не репне? )
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2XL
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Додано: Сер 17 кві, 2024 21:13
2XL написав:
Є і інші потреби. Мені більше цікаво як тазік переживе, що на одного клієнта буде цілих дві картки з лімітом, не репне? )
Для тазика это не было существенной проблемой - к примеру довольно долго одновременно имел Вику и Б5 - обе с неплохими лимитами - пока Вика совсем стала не интересной. Да и сейчас знаю людей с парами карт Верка+Пудра, Пудра+Обсидиан (или как там у них премиальная кредитка называется)
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WallNutPen
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