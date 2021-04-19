WallNutPen написав: ну там если почитать условия и тарифы новоиспеченного Саксеса - то четко видно что 6211 остался в квази-кэше. Так что по сути ничего не поменялось - как была кредитка Спорта не пригодна для этих целей так и осталась такой же превратившись в Саксес. И тестировать этот момент особого желания нету ;(
Поэтому думаю закрыть его нафиг и открыть вери кард.
2XL написав:Є і інші потреби. Мені більше цікаво як тазік переживе, що на одного клієнта буде цілих дві картки з лімітом, не репне? )
Для тазика это не было существенной проблемой - к примеру довольно долго одновременно имел Вику и Б5 - обе с неплохими лимитами - пока Вика совсем стала не интересной. Да и сейчас знаю людей с парами карт Верка+Пудра, Пудра+Обсидиан (или как там у них премиальная кредитка называется)
Точно, в мене ж теж була Віка і Б5. Але багато раз чув: тільки одна картка з лімітом
DmitryZP написав: Питання було стосовно ОВДП, про депозити мова не йде. Але є цікава річ - для ВПО нормально дізнаються про розмір розміщених у банку депозитів, тому в нас така собі банківська таємниця (бо в тих ВПО в кого більше ніж 100к депозит у банку позбавляють допомоги)
мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;
яким чином вони це отримають не розписано
Дуже просто, Мінфін централізовано робить запит на банки з переліком осіб (для всіх державних виплат - субсидій, допомоги впо) і банки все надають. Законно. В якомусь законі це є, мабуть в законі про банки. Інфа надається не тільки про рахунки і депозити, а й про електронні гаманці. В кого вони є
Мде, это ж сколько миллионов людей надо перелапатить в 63 (вроде, на сегодня) банках, суммировать депозиты во всех, перевести в гривну (если у кого в иностранной валюте). Кто и когда всем этим занимается, интересно. ...А если у кого-то еще и депо где-то за бугром - тоже выявляется ?
lincoln2 написав:підкажіть , будь ласка , хочу розбавити Сенс придбанням військових ОВДП через інші джерела ..що порекомендуєте ? придивляюсь до ICU , через Дію..пропонує Є-підтримку Моно , ТАС , Юнекс ( мабуть то що є в наяності )...ніколо з картами Є-підтримки не мав справ .. чи краще в іншому банку відкрити ?... а може можливо взагалі через Приват краще купити ОВГЗ ?
Користуюся є-підтримкою в Моно. Зручно, що можна безкоштовно перекинути на інші рахунки коли треба