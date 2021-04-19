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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:43

  WallNutPen написав:
ну там если почитать условия и тарифы новоиспеченного Саксеса - то четко видно что 6211 остался в квази-кэше. Так что по сути ничего не поменялось - как была кредитка Спорта не пригодна для этих целей так и осталась такой же превратившись в Саксес. И тестировать этот момент особого желания нету ;(

Поэтому думаю закрыть его нафиг и открыть вери кард.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:55

Re: Ринок ОВДП

WallNutPen написав:
  2XL написав:Є і інші потреби. Мені більше цікаво як тазік переживе, що на одного клієнта буде цілих дві картки з лімітом, не репне? )

Для тазика это не было существенной проблемой - к примеру довольно долго одновременно имел Вику и Б5 - обе с неплохими лимитами - пока Вика совсем стала не интересной. Да и сейчас знаю людей с парами карт Верка+Пудра, Пудра+Обсидиан (или как там у них премиальная кредитка называется)


Точно, в мене ж теж була Віка і Б5. Але багато раз чув: тільки одна картка з лімітом
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:11

  Oberon написав:
  DmitryZP написав:
Питання було стосовно ОВДП, про депозити мова не йде. Але є цікава річ - для ВПО нормально дізнаються про розмір розміщених у банку депозитів, тому в нас така собі банківська таємниця (бо в тих ВПО в кого більше ніж 100к депозит у банку позбавляють допомоги)

https://www.kmu.gov.ua/news/zminy-u-por ... -pidtrymku

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;


яким чином вони це отримають не розписано


Дуже просто, Мінфін централізовано робить запит на банки з переліком осіб (для всіх державних виплат - субсидій, допомоги впо) і банки все надають. Законно. В якомусь законі це є, мабуть в законі про банки. Інфа надається не тільки про рахунки і депозити, а й про електронні гаманці. В кого вони є 8)

Мде, это ж сколько миллионов людей надо перелапатить в 63 (вроде, на сегодня) банках, суммировать депозиты во всех, перевести в гривну (если у кого в иностранной валюте). Кто и когда всем этим занимается, интересно. ...А если у кого-то еще и депо где-то за бугром - тоже выявляется ?
aleksan1
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:41

  lincoln2 написав:підкажіть , будь ласка , хочу розбавити Сенс придбанням військових ОВДП через інші джерела ..що порекомендуєте ? придивляюсь до ICU , через Дію..пропонує Є-підтримку Моно , ТАС , Юнекс ( мабуть то що є в наяності )...ніколо з картами Є-підтримки не мав справ .. чи краще в іншому банку відкрити ?... а може можливо взагалі через Приват краще купити ОВГЗ ?

Користуюся є-підтримкою в Моно. Зручно, що можна безкоштовно перекинути на інші рахунки коли треба
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:57

  WallNutPen написав:ну там если почитать условия и тарифы новоиспеченного Саксеса - то четко видно что 6211 остался в квази-кэше. Так что по сути ничего не поменялось - как была кредитка Спорта не пригодна для этих целей так и осталась такой же превратившись в Саксес. И тестировать этот момент особого желания нету ;(

А на операції з мсс кодом 8999 кредитки тасі годяться? Не перевіряв просто
vovabelokon99
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