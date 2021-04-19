RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:43

  WallNutPen написав:
ну там если почитать условия и тарифы новоиспеченного Саксеса - то четко видно что 6211 остался в квази-кэше. Так что по сути ничего не поменялось - как была кредитка Спорта не пригодна для этих целей так и осталась такой же превратившись в Саксес. И тестировать этот момент особого желания нету ;(

Поэтому думаю закрыть его нафиг и открыть вери кард.
посетитель
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:55

Re: Ринок ОВДП

WallNutPen написав:
  2XL написав:Є і інші потреби. Мені більше цікаво як тазік переживе, що на одного клієнта буде цілих дві картки з лімітом, не репне? )

Для тазика это не было существенной проблемой - к примеру довольно долго одновременно имел Вику и Б5 - обе с неплохими лимитами - пока Вика совсем стала не интересной. Да и сейчас знаю людей с парами карт Верка+Пудра, Пудра+Обсидиан (или как там у них премиальная кредитка называется)


Точно, в мене ж теж була Віка і Б5. Але багато раз чув: тільки одна картка з лімітом
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:11

  Oberon написав:
  DmitryZP написав:
Питання було стосовно ОВДП, про депозити мова не йде. Але є цікава річ - для ВПО нормально дізнаються про розмір розміщених у банку депозитів, тому в нас така собі банківська таємниця (бо в тих ВПО в кого більше ніж 100к депозит у банку позбавляють допомоги)

https://www.kmu.gov.ua/news/zminy-u-por ... -pidtrymku

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;


яким чином вони це отримають не розписано


Дуже просто, Мінфін централізовано робить запит на банки з переліком осіб (для всіх державних виплат - субсидій, допомоги впо) і банки все надають. Законно. В якомусь законі це є, мабуть в законі про банки. Інфа надається не тільки про рахунки і депозити, а й про електронні гаманці. В кого вони є 8)

Мде, это ж сколько миллионов людей надо перелапатить в 63 (вроде, на сегодня) банках, суммировать депозиты во всех, перевести в гривну (если у кого в иностранной валюте). Кто и когда всем этим занимается, интересно. ...А если у кого-то еще и депо где-то за бугром - тоже выявляется ?
aleksan1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 243
З нами з: 04.12.08
Подякував: 35 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:41

  lincoln2 написав:підкажіть , будь ласка , хочу розбавити Сенс придбанням військових ОВДП через інші джерела ..що порекомендуєте ? придивляюсь до ICU , через Дію..пропонує Є-підтримку Моно , ТАС , Юнекс ( мабуть то що є в наяності )...ніколо з картами Є-підтримки не мав справ .. чи краще в іншому банку відкрити ?... а може можливо взагалі через Приват краще купити ОВГЗ ?

Користуюся є-підтримкою в Моно. Зручно, що можна безкоштовно перекинути на інші рахунки коли треба
l_e_x
 
Повідомлень: 116
З нами з: 04.07.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:57

  WallNutPen написав:ну там если почитать условия и тарифы новоиспеченного Саксеса - то четко видно что 6211 остался в квази-кэше. Так что по сути ничего не поменялось - как была кредитка Спорта не пригодна для этих целей так и осталась такой же превратившись в Саксес. И тестировать этот момент особого желания нету ;(

А на операції з мсс кодом 8999 кредитки тасі годяться? Не перевіряв просто
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 05.01.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:42

Re: Ринок ОВДП

  aleksan1 написав:суммировать депозиты во всех, перевести в гривну


навряд там відгружають суми (імхо)

має бути запит із переліком ІПН і щось накшталт "в кого більше ніж 100к грн" - назад перелік ІПН в кого більше

тобто якщо у 2х банках по 90к мінфін запитом "більше 100к" не має це побачити

а от якщо запит більше 50к то отримає від 2х банків ІПН і зробить 1+1 отримавши відповідь на запитання "більше 100к" :)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4493
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:42

  DmitryZP написав:
  aleksan1 написав:суммировать депозиты во всех, перевести в гривну


навряд там відгружають суми (імхо)

має бути запит із переліком ІПН і щось накшталт "в кого більше ніж 100к грн" - назад перелік ІПН в кого більше

тобто якщо у 2х банках по 90к мінфін запитом "більше 100к" не має це побачити

а от якщо запит більше 50к то отримає від 2х банків ІПН і зробить 1+1 отримавши відповідь на запитання "більше 100к" :)

Однако. :) Хз, як воно все насправді. Мож вони ще і облігації до депозитів враховують.:)
aleksan1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 243
З нами з: 04.12.08
Подякував: 35 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 15:48

  aleksan1 написав: Хз, як воно все насправді. Мож вони ще і облігації до депозитів враховують.:)

В смысле, "хз"?
Если вы в курсе про ограничение 100т по депозитам, так в том же источнике написано и про овдп. Даже в том же абзаце, через запятую :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 5497
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:20

Re: Ринок ОВДП

  aleksan1 написав:Однако. Хз, як воно все насправді. Мож вони ще і облігації до депозитів враховують.
...будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5309
З нами з: 05.05.21
Подякував: 401 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 603604605606
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 81596
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.