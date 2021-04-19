Причем богачем стал ваш родыч (даже родыч родыча), который уже более 10 лет с вами не проживает, однако вы бережете ему наследство и не выписываете с жилплощади ))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:08
Re: Ринок ОВДП
Додано: Суб 20 кві, 2024 08:06
Re: Ринок ОВДП
Стартовою альянсу за кредитні військові облігації в дії буде гут? Буде без комісу і в грейсі? Дякую.
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