RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:08

Re: Ринок ОВДП

  aleksan1 написав:стал богачем и соцпомощь не положена
Причем богачем стал ваш родыч (даже родыч родыча), который уже более 10 лет с вами не проживает, однако вы бережете ему наследство и не выписываете с жилплощади ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5310
З нами з: 05.05.21
Подякував: 401 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 08:06

Re: Ринок ОВДП

Стартовою альянсу за кредитні військові облігації в дії буде гут? Буде без комісу і в грейсі? Дякую.
alibob
 
Повідомлень: 491
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:08

  alibob написав:Стартовою альянсу за кредитні військові облігації в дії буде гут? Буде без комісу і в грейсі? Дякую.

Так, буде без кому й в грейсі.
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 01.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 604605606607
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 81666
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11830)
20.04.2024 20:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.