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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:08

Re: Ринок ОВДП

  aleksan1 написав:стал богачем и соцпомощь не положена
Причем богачем стал ваш родыч (даже родыч родыча), который уже более 10 лет с вами не проживает, однако вы бережете ему наследство и не выписываете с жилплощади ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 08:06

Re: Ринок ОВДП

Стартовою альянсу за кредитні військові облігації в дії буде гут? Буде без комісу і в грейсі? Дякую.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 21:08

  alibob написав:Стартовою альянсу за кредитні військові облігації в дії буде гут? Буде без комісу і в грейсі? Дякую.

Так, буде без кому й в грейсі.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 03:16

  ГеннадийUA написав:
  alibob написав:Стартовою альянсу за кредитні військові облігації в дії буде гут? Буде без комісу і в грейсі? Дякую.

Так, буде без кому й в грейсі.

Дякую, вже спробував. Все гаразд. Тільки без КБ, нажаль.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:31

Re: Ринок ОВДП

А що з додатком Вотан? Вже декілька днів нк можу зайти. У всіх так, чи лише в мене така проблема?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:21

  edgar_po написав:
  Алексей77 написав:Или через сенс выгодней?

всі дії з ЦП відбуваються через торговця, що має відповідну ліцензіі та заробляє на різниці між купівлею та продажем. СЕНС. ICU, КINTO - це все торговці. UA4000230270 на 20.02. вартість продажу в СЕНС - 1025.4 грн/шт., ICU - 1023.78 грн./шт., univer - 1028,77 грн/шт.
немає юнівер в дії нажаль
sens
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 22:43

  1finanсier написав:А що з додатком Вотан? Вже декілька днів нк можу зайти. У всіх так, чи лише в мене така проблема?


забудьте за вотан, використовуйте веб-кабіну
в тг-підтримці Універу вже багато місяців натякають що вони не будуть більше працювати із цим недо-додатком
натомість обіцяють розробити свій
але навіщо, в кабінеті функціонал і можливості на порядок більші
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 06:23

Приват є-підтримка

  kkg написав:Не вийде нічого
Спкціально розбирався, з карти єПідтримка жоден банк в касі не видає
Вони там взагалі дивляться на тебе, як на одіота - це ж ковідні гроші 😀
Приват то взагалі жесть, здуру з ними звязався, мені лапші навішали на гарячій лініі
Нічому не вірити, поки не прийдете в банк і на місці реально попробуєте знчти гроші


Поповнення приват-вкладу в застосунку?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 06:25

  greenozon написав:
  1finanсier написав:А що з додатком Вотан? Вже декілька днів нк можу зайти. У всіх так, чи лише в мене така проблема?


забудьте за вотан, використовуйте веб-кабіну
в тг-підтримці Універу вже багато місяців натякають що вони не будуть більше працювати із цим недо-додатком
натомість обіцяють розробити свій
але навіщо, в кабінеті функціонал і можливості на порядок більші


Є досвід поповнення рахунку в касі Кредобанк?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 06:38

  Ой+ написав:Можна зняти і в касі без комісу, сканувати додатком код з єпідтримки і в банкоматі також сканувати код, обирати єпідтримку і без комісу знімати.
Перевірено мною на практиці.

Замовлення лише на наступний день,при тому що замовляти треба до 12-00, фактично якщо гроші на 01-05-24 ,то увечері буде виплата , 02.05 замовити і не раніше 03.05 буде готівка на касі
sens
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