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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:08
aleksan1 написав:
стал богачем и соцпомощь не положена
Причем богачем стал ваш родыч (даже родыч родыча), который уже более 10 лет с вами не проживает, однако вы бережете ему наследство и не выписываете с жилплощади ))
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Додано: Суб 20 кві, 2024 08:06
Стартовою альянсу за кредитні військові облігації в дії буде гут? Буде без комісу і в грейсі? Дякую.
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alibob
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Додано: Суб 20 кві, 2024 21:08
alibob написав:
Стартовою альянсу за кредитні військові облігації в дії буде гут? Буде без комісу і в грейсі? Дякую.
Так, буде без кому й в грейсі.
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ГеннадийUA
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Додано: Нед 21 кві, 2024 03:16
ГеннадийUA написав: alibob написав:
Стартовою альянсу за кредитні військові облігації в дії буде гут? Буде без комісу і в грейсі? Дякую.
Так, буде без кому й в грейсі.
Дякую, вже спробував. Все гаразд. Тільки без КБ, нажаль.
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alibob
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:31
А що з додатком Вотан? Вже декілька днів нк можу зайти. У всіх так, чи лише в мене така проблема?
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1finanсier
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:21
edgar_po написав: Алексей77 написав:
Или через сенс выгодней?
всі дії з ЦП відбуваються через торговця, що має відповідну ліцензіі та заробляє на різниці між купівлею та продажем. СЕНС. ICU, КINTO - це все торговці. UA4000230270 на 20.02. вартість продажу в СЕНС - 1025.4 грн/шт., ICU - 1023.78 грн./шт., univer - 1028,77 грн/шт.
немає юнівер в дії нажаль
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sens
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Додано: Нед 21 кві, 2024 22:43
1finanсier написав:
А що з додатком Вотан? Вже декілька днів нк можу зайти. У всіх так, чи лише в мене така проблема?
забудьте за вотан, використовуйте веб-кабіну
в тг-підтримці Універу вже багато місяців натякають що вони не будуть більше працювати із цим недо-додатком
натомість обіцяють розробити свій
але навіщо, в кабінеті функціонал і можливості на порядок більші
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greenozon
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Додано: Пон 22 кві, 2024 06:23
kkg написав:
Не вийде нічого
Спкціально розбирався, з карти єПідтримка жоден банк в касі не видає
Вони там взагалі дивляться на тебе, як на одіота - це ж ковідні гроші 😀
Приват то взагалі жесть, здуру з ними звязався, мені лапші навішали на гарячій лініі
Нічому не вірити, поки не прийдете в банк і на місці реально попробуєте знчти гроші
Поповнення приват-вкладу в застосунку?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 06:25
greenozon написав: 1finanсier написав:
А що з додатком Вотан? Вже декілька днів нк можу зайти. У всіх так, чи лише в мене така проблема?
забудьте за вотан, використовуйте веб-кабіну
в тг-підтримці Універу вже багато місяців натякають що вони не будуть більше працювати із цим недо-додатком
натомість обіцяють розробити свій
але навіщо, в кабінеті функціонал і можливості на порядок більші
Є досвід поповнення рахунку в касі Кредобанк?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 06:38
Ой+ написав:
Можна зняти і в касі без комісу, сканувати додатком код з єпідтримки і в банкоматі також сканувати код, обирати єпідтримку і без комісу знімати.
Перевірено мною на практиці.
Замовлення лише на наступний день,при тому що замовляти треба до 12-00, фактично якщо гроші на 01-05-24 ,то увечері буде виплата , 02.05 замовити і не раніше 03.05 буде готівка на касі
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