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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 22 кві, 2024 09:35
greenozon написав: 1finanсier написав:
А що з додатком Вотан? Вже декілька днів нк можу зайти. У всіх так, чи лише в мене така проблема?
забудьте за вотан, використовуйте веб-кабіну
в тг-підтримці Універу вже багато місяців натякають що вони не будуть більше працювати із цим недо-додатком
натомість обіцяють розробити свій
але навіщо, в кабінеті функціонал і можливості на порядок більші
Дякую за відповідь.
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