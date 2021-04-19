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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:35

  greenozon написав:
  1finanсier написав:А що з додатком Вотан? Вже декілька днів нк можу зайти. У всіх так, чи лише в мене така проблема?


забудьте за вотан, використовуйте веб-кабіну
в тг-підтримці Універу вже багато місяців натякають що вони не будуть більше працювати із цим недо-додатком
натомість обіцяють розробити свій
але навіщо, в кабінеті функціонал і можливості на порядок більші

Дякую за відповідь.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:36

свіжі циферки по ФР

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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:14

Купівля в дії за кредитні ПУМБ в пільговому періоді та без додаткових комісій?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:24

sens
Ага. Ну, якщо з Всеможу.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 07:46

  Oberon написав:sens
Ага. Ну, якщо з Всеможу.

Є інші продукти в ПУМБ ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:54

sens
Навіть не знаю, тому написав про те, що знаю, про Всеможу.
Oberon
 
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