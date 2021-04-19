Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 22 кві, 2024 09:35
greenozon написав: 1finanсier написав:
А що з додатком Вотан? Вже декілька днів нк можу зайти. У всіх так, чи лише в мене така проблема?
забудьте за вотан, використовуйте веб-кабіну
в тг-підтримці Універу вже багато місяців натякають що вони не будуть більше працювати із цим недо-додатком
натомість обіцяють розробити свій
але навіщо, в кабінеті функціонал і можливості на порядок більші
Дякую за відповідь.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:36
свіжі циферки по ФР
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Додано: Пон 22 кві, 2024 22:14
Купівля в дії за кредитні ПУМБ в пільговому періоді та без додаткових комісій?
sens
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Додано: Пон 22 кві, 2024 22:24
sens Ага. Ну, якщо з Всеможу.
Oberon
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Додано: Вів 23 кві, 2024 07:46
Oberon написав: sens
Ага. Ну, якщо з Всеможу.
Є інші продукти в ПУМБ ?
sens
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Додано: Вів 23 кві, 2024 08:54
sens Навіть не знаю, тому написав про те, що знаю, про Всеможу.
Oberon
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