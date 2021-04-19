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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:51

НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%

деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья :) але чи надовго
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:40

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:Sense ще тримаютсья


та ладно, вони зламали свою поробку, тепер той супер-апп не працює
DmitryZP
 
Повідомлень: 4497
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  #<1 ... 606607608609
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V2

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