НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%
деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья але чи надовго
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 кві, 2024 14:51
НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%
деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья але чи надовго
Додано: Чет 25 кві, 2024 16:40
Re: Ринок ОВДП
Додано: Чет 25 кві, 2024 22:24
|