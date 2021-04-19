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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 кві, 2024 14:51
НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%
деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья
але чи надовго
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greenozon
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:40
greenozon написав:
Sense ще тримаютсья
та ладно, вони зламали свою поробку, тепер той супер-апп не працює
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DmitryZP
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Додано: Чет 25 кві, 2024 22:24
DmitryZP написав: greenozon написав:
Sense ще тримаютсья
та ладно, вони зламали свою поробку, тепер той супер-апп не працює
що сталось
вже певний час не купував там...
але стикався із скаргами що КЕП злітає
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greenozon
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:42
greenozon написав:
НБУ сьогодні знизив обліковку мінус 1%
деякі брокери вже забрали 19-ту дохідність
ICU + Sense ще тримаютсья
але чи надовго
о! Сенс тількищо знизив до 18.5%
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anmyronyuk1
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